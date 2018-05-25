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Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

"Узбекистон хаво йуллари" добавит рейсы в Бишкек и в города России

© Flickr / Dan Nevill
Общество
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Дополнительные рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 4 июня этого года увеличивает частоту рейсов по маршруту Ташкент - Бишкек - Ташкент.

Полеты будут выполняться по понедельникам на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.

Рейс HY-779 будет отправляться из Ташкента в 06:55 по местному времени и прибывать в Бишкек в 09:10. Вылет рейса HY-780 из Бишкека планируется в 10:30, а его прибытие в Ташкент — в 10:50 по местному времени.

Кроме того, с 19 июня 2018 увеличится частота полетов по маршрутам Ташкент - Минеральные Воды - Ташкент и Ташкент - Ростов-на-Дону - Ташкент. Дополнительный рейс в Минеральные Воды будет выполняться по вторникам, а в Ростов-на-Дону по понедельникам также на Airbus A320.

Самолет
© Wikipedia /
Воздушный поцелуй от Ташкента Бишкеку: соглашение о полетах вступило в силу
Напомним, межправительственное соглашение о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения между Узбекистаном и Кыргызстаном вступило в силу в феврале этого года. В начале июля 2017 года "Узбекские авиалинии" приступили к выполнению чартерных рейсов в аэропорт Иссык-Куль в курортной зоне высокогорного озера в Кыргызстане. До этого узбекская авиакомпания перевозила пассажиров только в Бишкек. Кроме того, в декабре кыргызский авиаперевозчик Air Manas приступил к выполнению рейсов между столицами двух государств. Тогда же авиационные власти Кыргызстана предложили авиакомпании Узбекистана использовать преимущества транзитных перевозок через международный аэропорт Манас в Бишкеке.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Ростов-на-Дону, Кыргызстан, Бишкек, Воздушный транспорт



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