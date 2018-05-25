Монастырь из Чирчика впервые поучаствует в "Сибири православной"

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Монастырь из города Чирчика в Узбекистане впервые примет участие в выставке "Сибирь православная" в Красноярске, сообщает интернет-газета Newslab.ru.

Посетители смогут приобрести иконы ручной работы, узбекские национальные сувениры из глины, которые расписываются вручную, освященные браслеты из натуральных камней и другую продукцию.

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Большая часть вещей освящена на частичке мощей Георгия Победоносца, которая хранится в монастыре.

Свято-Троице-Георгиевский мужской монастырь расположен в городе Чирчике под Ташкентом. Его история берет свое начало в конце XIX века, когда в селе Троицкое, где сейчас располагается город Чирчик, было начато строительство храма для жителей села.

Построенный молитвенный дом освятили в 1897 году в честь великомученика Георгия Победоносца. Затем началось возведение храма, оно длилось около двух лет. До монастыря он разросся позже.

Конституция Узбекистана провозглашает отделение государства от церкви, и основная религия республики – ислам, христианство находится на втором месте по распространенности. В республике зарегистрировано 37 организаций Русской православной церкви.

С 2011 года Ташкентская и Узбекистанская епархия, единственная в стране, входит в состав новообразованного Среднеазиатского митрополичьего округа.