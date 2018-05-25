Таджикистан ратифицировал договор с Узбекистаном об автомобильном сообщении

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Таджикские депутаты ратифицировали соглашение с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении, сообщает Sputnik Таджикистан.

Документ упрощает процедуру транспортировки и способствует увеличению грузов и пассажироперевозок, в том числе транзитных.

Кроме того, соглашение позволит создать новую инфраструктуру. Компании смогут приобретать автотранспорт как грузовой, так и пассажирский для осуществления рейсов, в том числе в Россию и Казахстан.

Этими маршрутами могут воспользоваться туристы и трудовые мигранты.