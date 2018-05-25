Более 70 постов ДПС и ППС закроют в Узбекистане

Они расположены в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Джизакской и Бухарской областях, под Ташкентом и Самаркандом.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В 14 регионах Узбекистана ликвидируют 74 поста дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, из них 31 стационарный и 43 блокпоста и заслон-поста, сообщается в постановлении кабинета министров "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения дорожной безопасности в Республике Узбекистан".

Речь идет о "Чолише" на 13-м километре автомобильной дороги Гузар - Бухара - Нукус - Бейнеу в Республике Каракалпакстан, посте 32 на 443-м километре автодороги 39 и посте "Карадарья" в Андижанской области, постах "Навбахор" и "Зарафшан" в Навойиской области, "Ангор" и "Кизилтол" в Наманганской.

Кроме того, посты уберут в Сурхандарьинской, Ташкентской и Хорезмской областях.

В последний раз посты ДПС в Узбекистане ликвидировали в январе 2018 года, большая часть из них располагалась на границах между областями республики. Тогда посты мешали свободному передвижению транспорта и пассажиров и ограничивали развитие туризма и экономики в стране.

В мае власти Узбекистана продолжают разработку Концепции обеспечения безопасности дорожного движения. Граждан просят сообщать о случаях нарушения правил, принимаются меры по улучшению качества дорог, увеличению числа камер фото- и видеофиксации, инспекторов обеспечивают планшетами.