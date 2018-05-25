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Автомобильная дорога в Ташкенте

Акция "День без автомобиля" в Узбекистане станет ежемесячной

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Также раз в неделю в республике будут проводить "День безопасности дорожного движения", указано в постановлении Кабинета министров.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В мае в Узбекистане утвердили акции для улучшению дорожного движения – ежемесячную "День без автомобиля" и еженедельную "День безопасности дорожного движения", указывается в постановлении Кабинета министров " О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения дорожной безопасности в Республике Узбекистан".

"День без автомобиля" привлечет внимание общества к проблеме безопасности на дорогах и продемонстрирует, что движение без автотранспортных средств возможно и иногда необходимо. Этот проект представляет собой публичный призыв к соблюдению правил дорожного движения.

В рамках второй акции, "Дня безопасности дорожного движения" все министерства и ведомства должны будут принимать новые решения и меры по соблюдению правил дорожного движения всеми его участниками.

Ранее сообщалось, что принятое 19 мая постановление Кабмина предусматривает закрытие в Узбекистане более 70 постов ДПС и ППС.

В конце мая в республике продолжается разработка Концепции обеспечения безопасности дорожного движения.

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