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Города мира. Нью-Йорк

В Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании арестовали Вайнштейна

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Он сам пришел в полицию, чтобы узнать об обвинениях, его задержали в здании участка.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна в Нью-Йорке арестовали по обвинению в изнасиловании, сообщает РИА Новости.

Он сам пришел в полицейский участок, чтобы выслушать обвинения.

Речь идет о двух случаях сексуальных преступлений – изнасилования одной женщины и сексуального насилия по отношению к другой.

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Обвинения могут быть связаны, в частности, с жалобой актрисы Люсии Эванс, которая рассказывала следователям, что Вайнштейн склонял ее к сексуальным действиям в 2004 году.

Кроме того, сообщается о финансовых злоупотреблениях продюсера.

В 2017 году в Голливуде прогремел ряд громких скандалов, связанных с харассментом. Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах ко многим женщинам, в списке потерпевших назывались всемирно известные звезды – Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Ума Турман.

Вайнштейна уволили с поста главы компании, а власти Нью-Йорка начали расследование.

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Теги:
арест, Нью-Йорк, голливуд



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