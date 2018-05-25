Экспорт хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана вырос более чем на 15%

Этот продукт по-прежнему остается главным товаром узбекского текстиля для продажи за рубежом.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Объем экспорта хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана в январе-апреле 2018 года составил 424,9 миллиона долларов, то есть вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,7%, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Таким образом этот продукт остается основным для продажи за рубежом, на данную позицию пришлось всего 58,7% или 249,4 миллиона долларов всего экспорта текстиля из Узбекистана.

© Sputnik / Станислав Савин С начала года импорт в Узбекистан на 20% превысил экспорт

Кроме того, в первую тройку объема экспорта товаров легкой промышленности также входят хлопчатобумажные ткани и трикотажные полотно, на них в первые месяцы года пришлось 20,4 миллиона и 20,6 миллиона долларов соответственно.

С 2018 года Узбекистан делает ставку на создание хлопково-текстильных кластеров. На эту продукцию в республике отведено 140,9 тысяч гектаров земли.

Ранее сообщалось, что с начала года импорт в Узбекистане на 20% превысил экспорт.