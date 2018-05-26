Глава ВОЗ хочет воочию увидеть реформы здравоохранения в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром здравоохранения Узбекистана Алишером Шадмановым приняла участие в заседании 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

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В сессии приняли участие 194 государства-члены ВОЗ. Стороны обсудили наблюдающиеся международной организацией в системе здравоохранения глобальные проблемы и их решения.

Делегации озвучили доклады по влиянию окружающей среды на здоровье людей, «дорожные карты» по снижению такого явления, доклады по обеспечению лекарствами и вакцинами, по профилактике неинфекционных заболеваний, охране здоровья женщин, детей и подростков.

В ходе мероприятия прошла двусторонняя встреча министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.

Во время встречи они обсудили осуществляющиеся в Узбекистане за последние годы реформы в системе здравоохранения, повышение уровня оказываемой населению медицинской услуги, а также принимаемые в этой сфере нормативные акты, перспективных планы и программы.

В ходе беседы Тедрос Гебрейесус отметил, что внедряемые в жизнь под руководством президента Шавката Мирзиёева правовые документы и программы охватывают все необходимые стороны заботы о населении.

"Узбекистан в системе здравоохранения определил свою разумную стратегию, политику и первостепенные направления и сегодня осуществляет задачи, связанные с новым этапом реформ", — отметил он.

Гебрейесус сказал, что для того, чтобы стать непосредственным свидетелем этих исторических событий, в нынешнем году планирует приехать в республику.

Глава ВОЗ выразил постоянную готовность к развитию между Узбекистаном и ВОЗ многосторонних взаимных связей.