Безуглова о марафоне "Бегущие сердца": на забегах мы ломаем стереотипы

В Москве 27 мая будет дан главный старт Благотворительного марафона "Бегущие сердца", впервые он состоится в самом сердце России — на Васильевском спуске у стен Кремля. Одновременно марафон "Бегущие сердца" пройдет в 56 городах России.

Обладательница титула "Мисс мира-2013" среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ Ксения Безуглова рассказала о том, как готовится к марафону "Бегущие сердца".

- Расскажите, как у вас возникла идея поучаствовать в марафоне "Бегущие сердца"?

AFP / Jacques Demarthon "Мы вместе": Минюст запустил проект для людей с инвалидностью

- Я как человек, представляющий интересы людей с ограниченными возможностями здоровья в России и за рубежом, как только появился этот марафон, я его поддержала с большой радостью. Я очень горжусь тем, что такого уровня марафон проводится у нас в стране, а вырученные средства идут на благотворительность. Мне очень близка идея того, что люди с ограниченными возможностями здоровья имеют отдельную категорию в этом марафоне. Не каждый марафон может этим похвастаться. Очень правильная тенденция. Все мероприятия, касающиеся здорового образа жизни, спорта, благотворительности, они все должны включать в себя и категорию, позволяющую людям с ограниченными возможностями здоровья тоже поучаствовать, быть частью большого мероприятия. Изначально мое участие заключалось в том, чтобы раскрутить эту историю, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья увидели, что это возможно, что можно участвовать в каждом забеге, можно побеждать. Это всегда приятный день, когда видишь много друзей, когда на одной территории огромное количество совершенно разных людей, которым близка позиция здорового образа жизни и благотворительности. С каждым годом все больше и больше людей участвует, это не может не восхищать. Мне приятно быть частью этого большого дела.

Sputnik Ксения Безуглова

- Как вы готовитесь к марафону?

- Посещаю спортивный зал постоянно, поддерживаю физический тонус организма. К сожалению, в этом году у меня не получилось специально к забегу подготовиться, какие-то дистанции пройти до этого. Но когда ты на коляске, ты уже каждый день полумарафонец, особенно с тремя детьми, я считаю. Стоит мне с ними сходить на прогулку в парк, и я марафон выполняю. Я в этом году небольшие дистанции заявила, расценив свои возможности только на четыре километра. Первый марафон мой был после вторых родов, я 10 километров прошла. Я победила в этом забеге, и для меня это был сюрприз, что я могу это сделать, не готовясь. Сейчас после третьих родов, я подустала. Я, может быть, могла бы марафон 10 км пройти, но решила себя пожалеть и поэтому всего четыре километра. Я измеряю свои круги активности, смотрю на эту ось и вижу, что за полдня я закрываю четыре километра. Для кого-то это расстояние будет большой победой. Я очень рада, что каждый год людей с ограниченными возможностями здоровья все больше и больше [участвует]. Мы ломаем стереотипы, каждый забег новый по-своему.

Ксения Безуглова

- Вы считаете, что это говорит об изменении отношения к благотворительности?

У нас, в принципе, растет тенденция, тренд на забеги, на марафоны, и людям вдвойне приятно, что получив свое физическое спортивное удовольствие, они при этом помогают детям. Есть крутая идея в том, что именно мы становимся здоровее, мы задаем эту тенденцию всем другим, кто еще пока не в здоровом образе жизни и при этом делаем этот мир лучше. Я убеждена, что каждому человеку хочется чувствовать причастность к чему-то очень хорошему. Каждый хочет понимать, что он сделал что-то хорошее в этой жизни. И вот ты вроде бы ничего не сделал, не просто отдал деньги, а еще побегал, поучаствовал в такой исторической большой глобальной теме и еще помог. Эта тенденция увеличивается, растет за счет того, что каждому хочется понимать, что он причастен к чему-то крутому и доброму.

Sputnik Ксения Безуглова

- Сотрудничаете ли вы с французскими партнерами?

© Sputnik / Максим Богодвид В Узбекистане будет принят новый закон "О правах лиц с инвалидностью"

- На прошлой неделе мы писали с дочкой доклад по поводу Франции. У нее был проект, нужно было рассказать о Франции. Мы вспоминали разные истории, которые связаны у нас с этим. Вспоминаются наши поездки романтические, семейный Диснейленд и еще что-то. Я знаю, что в Париже не очень любят СССР, но для меня это было очень знаковым событием, когда в центре Парижа построили русскую православную церковь. Два года назад, осенью будет два года. Я была приглашена на открытие, но не смогла по личным причинам. Для меня это было большим знаком, потому что у нас большая история, у Франции и России большие отношения. Много связано душещипательных событий, романтичных, историй любви, которые связывают наши две страны. Меня поразила идея, что такое может быть, сам проект нестандартный, революционный (строительство духовно-культурного русского центра, прим.). Вне политики, вне информационных войн есть ценное в каждой стране, и оно не может не трогать, не может не быть. У всех нас есть Бог один и независимо от того, на каком языке мы говорим, в какой стране живем, мы все люди одного мира. Возведение церкви это подтвердило. Мне казалось, Франция, все там против нас настроены, а тогда я поняла, что есть вечные вещи. Пройдет еще много времени, еще сто раз все поменяется, а русская православная церковь во Франции говорит о том, что все мы одно целое. Для меня это значило: мы все родные.

- Удалось ли вам потом посетить церковь?

- Нет, еще нет. Еще у меня Франция связана с чемпионатом мира по прыжкам с парашютом, где я стала второй в мире. И для меня это тоже неспроста, это был первый чемпионат, на котором я прыгала с парашютом и представляла нашу страну, это было в Лилле, в 2016 году. И у нас такие отношения сложились с федерацией парашютного спорта во Франции – очень теплые, дружеские. В этом году, недавно буквально, к нам прилетали французы – президент клуба парашютистов Франции со своей командой. Они прилетели в Москву, мы ездили возлагать венки к памятнику летчикам Франции Нормандии-Неман, общались очень интересно. И впервые в этом году у нас пройдут уже нами организованные соревнования в Подмосковье HandiFly для людей с ограниченными возможностями здоровья, у нас в России такого вообще никогда не было. Эти соревнования пройдут в июле, с 23 по 29 июля. Мы свозили французов на аэродром, показали, что у нас есть, они все одобрили, посмотрели, сказали: да, у вас, действительно, уровень, когда можно проводить соревнования. Сейчас у нас такие вот французско-русские отношения, очень добрые и теплые. Они тоже прилетят [на соревнования в июле], привезут своих спортсменов. Они очень обиделись на то, что мы забрали у них все золото и все серебро. Они неистово готовятся сейчас, они очень хотят победить и вообще какие-то призовые места занять, потому что мы, конечно, просто порвали всех, они не ожидали, что мы такая сильная команда. И сейчас идет серьезная подготовка. Но и мы тоже, кстати, готовимся. Надеюсь, что в этом году французы тоже себя как-то проявят, чтобы уже было по-честному. На самом деле, для меня эта история не в том, кто лучше, это не соревновательная история. Это история о великих возможностях людей с ограниченными возможностями здоровья. Это история мотивационная, вдохновенная, она невероятно меняет жизни людей. Я это поддерживаю опять-таки своим фондом "Возможно все". Мы подхватили этот проект, развиваем его, сама я тоже прыгаю. Вот такая теплая история связана у меня с Францией.

Побольше новых отношений, новых друзей. Каждый раз это невероятная история проявления истинной любви и дружбы. Это вне политики, вне всякой этой ерунды с информационными войнами, это просто человеческие отношения. Я даже записывала видео (оно есть в Инстаграме), когда я лечу над Лиллем и с телефона записываю селфи, видео-привет, это невероятные впечатления. Французы были, конечно, впечатлены мною, тем, как я готовлюсь к соревнованиям, ведь я была в красивом костюме, с красной помадой, с прической – и они говорили: боже мой, неужели так можно прыгать, в таком виде? А я еще умудрялась посылать воздушные поцелуи и они, конечно, были просто очарованы. Так и сложились наши русско-французские отношения. Красная помада и воздушные поцелуи решают все.

- Значимое(-ые) событие(-я), произошедшие в вашей жизни в последнее время?

- Наверное, в первую очередь сильно перевернуло жизнь многодетное материнство, потому что это совершенно другая жизнь. Но могу сказать, что все мои проекты каждый раз переворачивают мою жизнь. В частности, адаптивный вейкбординг в прошлом году. Никогда не ожидала, что я сяду на вейк, встану на доску и буду рассекать по волнам. Это тоже такой переворот, мне кажется, и для моего сознания, и для сознания российских людей, потому что это кажется невозможным, но ты это делаешь. Или, например, парашютный спорт – он очень сильно перевернул мою жизнь. Вы знаете, это был мой самый большой страх – страх высоты. Сейчас я вообще не боюсь прыгать с парашютом. Я боюсь, не знаю, на высоком балконе стоять, никогда не вылезу на крышу, но с парашютом я вообще не боюсь прыгать, я понимаю, что это вообще нестрашно, а невероятно красиво, и это нужно делать всем. Преодолев свой самый большой страх, я понимаю, что в этой жизни нечего бояться и нужно, в первую очередь, делать то, чего боишься.