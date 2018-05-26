"Возрожденный Арал": дети нарисовали будущее региона

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik, Рамиз Бахтияров. В городе Муйнак Каракалпакстана в общеобразовательной школе № 1 был проведен очередной конкурс на тему "И жизнью задышит Арал и Устюрт".
Он прошел в двух номинациях: художественный и литературный, и был разделен на два этапа. Первый состоялся в марте 2018 года.
Тогда автор и руководитель проекта "Возрожденный Арал" Мамаджанова Гульсанам рассказала о формировании культуры осознанного экомировоззрения, экологической этики и оптимистического отношения к жизни. По ее словам, основы гармоничной личности достигаются через творческое созидание действительности в свете новой концепции позитивного будущего Аральского моря.
О важности поведенческой модели молодежного общества через выбор здорового образа жизни и воспитания культуры человеческих потребностей, согласно лучшим традициям родного края.
Автор и руководитель проекта "Благие деяния" Орипова Шоира провела беседу об общечеловеческих ценностях, о конституционном праве личности на благоприятную окружающую среду, для чего необходимо высокое гражданское экологическое сознание.
"Осуществляя на практике свои творческие замыслы, люди преображают природу, общество, преображая, прежде всего, самих себя", — отметила она.
Насибахоним Сатибалдиева — мастер по методике рисования на воде "Эбру", член ассоциации "Хунарманд" провела мастер-класс по данной из методик с группой ребят.
Методика развивает правое полушарие мозга, согласно традициям древних суфиев Бухары, и является арт-терапией в современном мире искусства.
Ребятам было предложено подготовить творческие работы по заданной теме.
Второй этап конкурса прошел 21 мая 2018 года. Тогда же и были подведены итоги конкурсных работ.
В мероприятии приняли участие 40 учеников с 4 по 9 классы. Все участники были награждены подарками за участие в конкурсе.
Лучшие работы были отмечены ценными подарками.
Награждение проходило под исполнение гимна Аралу.
Мероприятие проходило в преддверие Международного дня детей и Дня биоразнообразия. Были намечены новые встречи в следующем учебном году.