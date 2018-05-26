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Дети приняли участие в конкурсе на тему «И жизнью задышит Арал и Устюрт»

"Возрожденный Арал": дети нарисовали будущее региона

Фото: Рамиз Бахтияров
Общество
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Мероприятие проходило в преддверие Международного дня детей и Дня биоразнообразия. Были намечены новые встречи в следующем учебном году.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik, Рамиз Бахтияров. В городе Муйнак Каракалпакстана в общеобразовательной школе № 1 был проведен очередной конкурс на тему "И жизнью задышит Арал и Устюрт".

Он прошел в двух номинациях: художественный и литературный, и был разделен на два этапа. Первый состоялся в марте 2018 года.

Тогда автор и руководитель проекта "Возрожденный Арал" Мамаджанова Гульсанам рассказала о формировании культуры осознанного экомировоззрения, экологической этики и оптимистического отношения к жизни. По ее словам, основы гармоничной личности достигаются через творческое созидание действительности в свете новой концепции позитивного будущего Аральского моря.

О важности поведенческой модели молодежного общества через выбор здорового образа жизни и воспитания культуры человеческих потребностей, согласно лучшим традициям родного края.

Автор и руководитель проекта "Благие деяния" Орипова Шоира провела беседу об общечеловеческих ценностях, о конституционном праве личности на благоприятную окружающую среду, для чего необходимо высокое гражданское экологическое сознание.

Ученики школы №1 в городе Муйнак Каракалпакстана
Фото: Рамиз Бахтияров
Ученики школы №1 в городе Муйнак Каракалпакстана

"Осуществляя на практике свои творческие замыслы, люди преображают природу, общество, преображая, прежде всего, самих себя", — отметила она.

Насибахоним Сатибалдиева — мастер по методике рисования на воде "Эбру", член ассоциации "Хунарманд" провела мастер-класс по данной из методик с группой ребят.

Методика развивает правое полушарие мозга, согласно традициям древних суфиев Бухары, и является арт-терапией в современном мире искусства.

Ребятам было предложено подготовить творческие работы по заданной теме.

Дельфины на Арале, рисование на воде, эрбу
Фото: Рамиз Бахтияров
Дельфины на Арале, рисование на воде, эрбу

Второй этап конкурса прошел 21 мая 2018 года. Тогда же и были подведены итоги конкурсных работ.

В мероприятии приняли участие 40 учеников с 4 по 9 классы. Все участники были награждены подарками за участие в конкурсе.

Лучшие работы были отмечены ценными подарками.

Награждение проходило под исполнение гимна Аралу.

Дети приняли участие в конкурсе на тему «И жизнью задышит Арал и Устюрт»
Фото: Рамиз Бахтияров
Дети приняли участие в конкурсе на тему «И жизнью задышит Арал и Устюрт»

Мероприятие проходило в преддверие Международного дня детей и Дня биоразнообразия. Были намечены новые встречи в следующем учебном году.




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