Запуск производства назначен на осень 2018 года.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане появится производство татарстанских медицинских симуляторов. Об этом сообщает "Татар-информ".

© Flickr / Kenny Holston Россия запускает уникальный медицинский проект в Узбекистане

Соответствующий меморандум о взаимопонимании между компанией "Эйдос-Медицина" и Ташкентской областью был заключен на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам гендиректора "Эйдос-Медицина" Ленара Валеева, в Ташкентской области будет локализовано сборочное производство медицинских симуляторов для нужд Узбекистана и ближайших регионов. Это будет сборочный цех, сервисная система и система качественного контроля.

"Мы ожидаем объем контрактов свыше 10 миллионов долларов в год от предприятия", — заявил Валеев.

Запуск производства назначен на осень этого года. Со временем локализация может быть увеличена.