ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане появится производство татарстанских медицинских симуляторов. Об этом сообщает "Татар-информ".
По словам гендиректора "Эйдос-Медицина" Ленара Валеева, в Ташкентской области будет локализовано сборочное производство медицинских симуляторов для нужд Узбекистана и ближайших регионов. Это будет сборочный цех, сервисная система и система качественного контроля.
"Мы ожидаем объем контрактов свыше 10 миллионов долларов в год от предприятия", — заявил Валеев.
Запуск производства назначен на осень этого года. Со временем локализация может быть увеличена.