Замминистра: будущее выпускников колледжей гарантировано государством

Первый замминистра образования рассказал о том, какую стипендию будут получать в Узбекистане учащиеся колледжей.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Учащиеся колледжей в виде стипендии будут получать от 30% от будущей зарплаты, сообщил первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Муродулло Холмухаммедов.

Фото: Sputnik Первый замминистра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Муродулло Холмухаммедов

По его словам, сейчас разрабатывается законопроект, который включает этап непосредственной наработки, ориентированный на будущее рабочее место профессионального образования.

"Также разрабатывается нормативный документ, который будет подразумевать, что выпускник, обучающийся в профессиональном колледже на последнем курсе, в будущем уже точно будет иметь рабочее место, а в виде стипендии будет получать 30% от той заработной платы, которую он в дальнейшем будет получать на рабочем месте", — заявил Холмухаммедов во время регионального семинара, организованного совместно с бюро ЮНЕСКО в Бангкоке, Алматы и Ташкенте.

Холмухаммедов, говоря о национальной концепции системы профессионального образования в Узбекистане, сказал, что действовавшая 20 лет подряд национальная система была ориентирована только на выпускников 9 класса. А в новой модернизованной системе профессиональные рамки максимально приближены к международной системе. И эта система профессионального образования позволяет получить профессиональное образование и обучение всем слоям населения.

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"Включая и образование для взрослых, получение знаний и образования в течении всей жизни", — подчеркнул он.

Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке при поддержке правительства Кореи приступило к реализации проекта «Разработка политики в области профессионального и технического образования и подготовки» (ПТОО), направленной на развитие навыков для трудоустройства и ведения предпринимательской деятельности в соответствии с национальными экономическими планами. Проект нацелен на укрепление потенциала государств-членов по разработке в области ПТОО.

С целью выполнения поставленных перед проектом задач в настоящее время пересматриваются условия и положения в конкретных странах, а также соответствующая политика в области ПТОО.