11:52 27 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR9396.79
  • RUB128.37
  • USD7997.95
Поиск
Студенты

Замминистра: будущее выпускников колледжей гарантировано государством

© Foto : Фозил Фарход
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Образование в Узбекистане (37)
7220

Первый замминистра образования рассказал о том, какую стипендию будут получать в Узбекистане учащиеся колледжей.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Учащиеся колледжей в виде стипендии будут получать от 30% от будущей зарплаты, сообщил первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Муродулло Холмухаммедов.

Первый замминистра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Муродулло Холмухаммедов
Фото: Sputnik
Первый замминистра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Муродулло Холмухаммедов

По его словам, сейчас разрабатывается законопроект, который включает этап непосредственной наработки, ориентированный на будущее рабочее место профессионального образования.

"Также разрабатывается нормативный документ, который будет подразумевать, что выпускник, обучающийся в профессиональном колледже на последнем курсе, в будущем уже точно будет иметь рабочее место, а в виде стипендии будет получать 30% от той заработной платы, которую он в дальнейшем будет получать на рабочем месте", — заявил Холмухаммедов во время регионального семинара, организованного совместно с бюро ЮНЕСКО в Бангкоке, Алматы и Ташкенте.

Холмухаммедов, говоря о национальной концепции системы профессионального образования в Узбекистане, сказал, что действовавшая 20 лет подряд национальная система была ориентирована только на выпускников 9 класса. А в новой модернизованной системе профессиональные рамки максимально приближены к международной системе. И эта система профессионального образования позволяет получить профессиональное образование и обучение всем слоям населения.

Здание Юридического института в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкентский юридический университет примет без экзаменов учащихся колледжей
"Включая и образование для взрослых, получение знаний и образования в течении всей жизни", — подчеркнул он.

Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке при поддержке правительства Кореи приступило к реализации проекта «Разработка политики в области профессионального и технического образования и подготовки» (ПТОО), направленной на развитие навыков для трудоустройства и ведения предпринимательской деятельности в соответствии с национальными экономическими планами. Проект нацелен на укрепление потенциала государств-членов по разработке в области ПТОО.

С целью выполнения поставленных перед проектом задач в настоящее время пересматриваются условия и положения в конкретных странах, а также соответствующая политика в области ПТОО.

Тема:
Образование в Узбекистане (37)
Теги:
Узбекистан, Образование



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Утка с утятами, архивное фото
    Утиные истории

    В Гомеле утята чуть не угодили под колеса поворачивающего автомобиля, но благодаря помощи спасателя остались целыми и невредимыми.

  • Медея Ченгелия
    Прощание со школой

    В день Последнего звонка в Министерстве образования Абхазии подвели итоги учебного года и рассказали об успехах будущих выпускников.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

  • Улица имени Джохара Дудаева
    Спорная топонимика

    "Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе
    Литва туристическая

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Сильный град
    На всякий пожарный

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.

  • Памятная церемония в Йыгевесте, посвященная 200-летию со дня смерти Барклая-де-Толли
    В память о фельдмаршале

    Эстонские чиновники и российские дипломаты почтили память русского полководца Михаила Барклая-де-Толли на церемонии у мавзолея генерал-фельдмаршала.

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Chelsea Flower Show - Цветочное шоу Челси
Ежегодное садово-цветочное чудо: в Челси прошло Chelsea Flower Show
Финал второго сезона вокального шоу Ты супер!
Финал второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!"
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги железного генерала
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги "железного генерала"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054