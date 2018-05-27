Владимир Путин ответит на вопросы россиян в рамках "Прямой линии" 7 июня

Задать вопрос президенту России можно будет по телефону, отправив СМС или ММС, а также через социальные сети.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 7 июня, передает пресс-служба Кремля.

Трансляцию запустят в 12:00 по Москве в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР" (с сурдопереводом), радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Задать вопрос главе государства можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС, а также через сайт программы или специальные мобильные приложения "Москва — Путину" и OK Live.

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Также будут приняты обращения от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любого региона России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный.

Из-за рубежа позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде СМС и ММС принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно только на русском языке, объем не должен превышать 70 знаков.

Обращения принимаются с 8:00 по московскому времени 27 мая вплоть до окончания программы.