Ботаники из Китая и Узбекистана создали в Ташкенте сад лука

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Ученые из Китая и Узбекистана в Ботаническом саду Ташкента высадили лук разных видов. Об этом сообщает gazeta.uz.
Исследователи будут заниматься изучением растений.
В настоящее время в Ботаническом сад выращивают свыше ста видов лука, встречающихся в горных и пустынных территориях Средней Азии, Ирана, Средиземноморья и Турции.
"Сейчас совместно с коллегами из Академии наук Китая мы планируем создать коллекцию из минимум 200 видов семейства луковых", — заявил Комилжон Таджибаев.
Кроме того, в ближайшее время ботаники хотят высадить виды этого растения более северных широт — Казахстана, Алтая, а также южных — Туркменистана, Таджикистана, стран Восточной Азии.