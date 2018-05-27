Ботаники из Китая и Узбекистана создали в Ташкенте сад лука

В саду будут проходить образовательные лекции, направленные на сохранение дикорастущих луков.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Ученые из Китая и Узбекистана в Ботаническом саду Ташкента высадили лук разных видов. Об этом сообщает gazeta.uz.

Исследователи будут заниматься изучением растений.

В настоящее время в Ботаническом сад выращивают свыше ста видов лука, встречающихся в горных и пустынных территориях Средней Азии, Ирана, Средиземноморья и Турции.

"Сейчас совместно с коллегами из Академии наук Китая мы планируем создать коллекцию из минимум 200 видов семейства луковых", — заявил Комилжон Таджибаев.

Кроме того, в ближайшее время ботаники хотят высадить виды этого растения более северных широт — Казахстана, Алтая, а также южных — Туркменистана, Таджикистана, стран Восточной Азии.