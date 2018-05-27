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Производство обновленного Hyundai Solaris в Ленинградской области

Какие автомобили доставляют своим владельцам меньше всего хлопот

© Sputnik / Михаил Киреев
Общество
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В тройке лидеров самых неприхотливых авто: седан Hyundai Accent, кроссовер Chevrolet Equinox и Toyota Corollа.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Опубликован рейтинг самых неприхотливых в эксплуатации автомобилей. Данные обнародовал портал iSeeCars.

Первую строчку занял седан Hyundai Accent (Solaris), покупатели которого могут практически не волноваться о замене деталей и других технических неполадках. На втором месте — кроссовер Chevrolet Equinox, а на третьем — Toyota Corollа.

Кроме того, в первой пятерке оказались Honda Civic и Honda CR-V.

При составлении рейтинга специалисты учитывали данные об отзывных кампаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены "сомнительных" деталей.

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Теги:
автомобиль, Honda, Hyundai



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