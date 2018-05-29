С международного форума Sky Service бортпроводники "Узбекистон хаво йуллари" вернулись с наградами в двух номинациях.
Абдрахманов предложил активизировать взаимное сотрудничество в афганском направлении на экспертном уровне, поскольку работа контактной группы "ШОС-Афганистан" была приостановлена в 2009 году и только в октябре 2017 года ее возобновили.
Теперь при использовании нового транспорта для перевозки туристов до 2022 года не будет взиматься сбор, который ранее составлял 3% от цены машины.
Признаков насильственной смерти при первичном осмотре обнаружено не было.
В республике 32-летнего мужчину разыскивают по подозрению в создании запрещенных организаций или участии в них.
Он продлится месяц, а не неделю, как обычно; опытом проведения яркого летнего праздника заинтересовалась делегация из Челябинска.
Программа "Благоустроенная махалля" преобразит 30 городов, а также 11 районов столицы.
Речь идет о будущих школьниках, которые родились в сентябре-декабре и до конца календарного года достигнут полных 6 лет.
Большая часть из них имеет документы с измененными установочными данными. Некоторые пытаются проникнуть на российскую территорию в обход пунктов пропуска, а также в укрытиях грузовых поездов и большегрузных автомобилей.
Постановление президента о совершенствовании системы нотариата вступит в силу с 1 января 2019 года.
В соответствии с поручением президента Владимира Путина, в России к 2030 году намерены увеличить продолжительность жизни до 80 лет.