В Узбекистане отменили нотариальное удостоверение договоров аренды

Постановление президента о совершенствовании системы нотариата вступит в силу с 1 января 2019 года.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Республике Узбекистан отменяется нотариальное удостоверение договоров на аренду или безвозмездное пользование недвижимостью, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Соответствующее постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы нотариата в качестве института предупредительного правосудия" выпустил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Процедура удостоверения подобных документов у нотариуса отменяется с 1 января 2019 года, однако постановка на учет в налоговых органах остается обязательной.

Кроме того, постановление также предусматривает введение специальных гербовых бланков для оформления сделок, связанных с недвижимым имуществом. У них будет степень защиты, порядковый номер, территориальной код и серия. Изготовлением бланков займется компания "Давлат белгиси".

В мае депутаты нижней палаты парламента также рассмотрели в первом чтении законопроект, легализующий аренду автомобилей без заверения у нотариуса. Проект закона стал объектом бурных дискуссий.