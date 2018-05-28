Детей в Казахстане примут в первый класс с 5 лет

Речь идет о будущих школьниках, которые родились в сентябре-декабре и до конца календарного года достигнут полных 6 лет.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Министерство образования и науки Республики Казахстан в мае изменило правило приема детей в первый класс, сообщает Sputnik.Казахстан.

Теперь в школу смогут пойти дети 6-7 лет, а также те пятилетки, которые родились с сентября по январь. Они достигнут полных шести лет до конца календарного года.

В случае отказа администрации школы родители смогут обратиться в управлении образования.

Кроме того, они имеют право выбрать школу.

Прием документов в казахстанские школы пройдет с 1 июня по 30 августа. В этом году из перечня документов для поступления в первый класс исключили справку с места жительства.

Изменения в системе образования происходят и в Узбекистане. В январе в республике ввели обязательное 11-летнее образование, это касается не только общеобразовательных школ, но и специализированных, лицеев и интернатов искусств и культуры, а также школ олимпийского резерва.

В связи с этим в 2018 году в Узбекистане поменяли формат праздника Последний звонок. Он пройдет менее торжественно, однако традиционные праздничные линейки и награждения состоятся.