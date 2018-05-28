Узбекистан направит на обновление своих городов порядка 13 триллионов сумов

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Узбекистане в течение пяти лет на модернизацию и обновление городов направят около 13 триллионов сумов, заявил в понедельник министр экономики Ботир Ходжаев.

Выступая на международной конференции в Ташкенте, чиновник отметил, что эти меры предусмотрены новой программой "Обод махалла" (Благоустроенная махалля), рассчитанной на пять лет.

"Буквально на днях вы увидите новую программу, она будет называться "Обод махалла". Этот документ направлен именно на модернизацию и обновление облика наших 30 основных городов, где формируется 54% объемов производства промышленности. По предварительным расчетам, мы в общей сложности в течение пяти лет направим на это (обновление городов. – Ред.) порядка 12-13 триллионов сумов", – подчеркнул Ходжаев.

По его словам, меры, которые будут приняты в рамках программы, кардинальным образом повысят уровень жизни населения. Такая же работа, добавил он, будет проводиться и в 11 районах узбекской столицы.

Напомним, что на сегодняшний день в республике реализуется похожая программа "Обод кишлок" (Благоустроенное село), направленная на поэтапное улучшение условий жизни населения в глубинке. В ней предусмотрены меры по комплексному обновлению только в этом году 368 махаллей в 174 районах страны. Особое внимание будет уделено ремонту кровли, фасадов свыше 127 тысяч домов, благоустройству прилегающих к ним территорий.