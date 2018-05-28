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Праздник цветов: стартовал фестиваль NamanganFlowers-2018

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Он продлится месяц, а не неделю, как обычно; опытом проведения яркого летнего праздника заинтересовалась делегация из Челябинска.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Намангане в воскресенье, 27 мая, стартовал фестиваль цветов Namangan Flowers-2018, сообщает портал "Новости Узбекистана".

В этот раз он продлится месяц, ранее его праздновали в течение одной недели.

Участники фестиваля Шёлк и Специи в Бухаре
© Foto : Камиль Еникеев
Бухара во власти "Шёлка и специй"

Церемония открытия началась с парада машин, украшенных цветами, в нем поучаствовали автомобили самых разных типов – легковые, грузовики, комбайн, они проехали от аэропорта до парка имени Бабура, который стал центром праздника.

Группа "Водители Намангана" представила восемь машин, а центр города власти украсили цветочными павильонами, стендами и панно.

В парке Бабура организовали выставку редких и необычных цветов. Свои работы гостям представили около 100 цветоводов города. Дорожки парка украсили разноцветными декоративными зонтиками в испанском стиле.

Праздник посетили чрезвычайный и полномочный посол Бангладеш в Узбекистане Мосуд Моннан с супругой. 

Кроме того, на торжестве присутствовали члены делегации из Челябинской области, они заинтересовались опытом проведения фестиваля.




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