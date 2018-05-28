В Петербурге за религиозный экстремизм задержали уроженца Узбекистана

В республике 32-летнего мужчину разыскивают по подозрению в создании запрещенных организаций или участии в них.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Санкт-Петербурге в конце мая задержали разыскиваемого за религиозный экстремизм гражданина Узбекистана, сообщает интернет-газета "Фонтанка".

Мужчину задержали около 12:00 27 мая сотрудники Управления МВД по Невскому району города.

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По данным следствия, 32-летнего уроженца Республики Узбекистан на родине разыскивают по подозрению в совершении преступления по статье 244-2 Уголовного кодекса "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях".

В случае признания вины узбекистанцу грозит от пяти до 15 лет лишения свободы. Если в суде докажут, что его действия повлекли тяжкие последствия, срок наказания могут увеличить до 20 лет.

При этом, если мужчина согласится сотрудничать со следствием — добровольно сообщит о деятельности запрещенной организации и поможет раскрыть преступление, — его могут освободить от ответственности.

В конце апреля антитеррористический центр государств-участников СНГ создал единую базу граждан, осужденных и разыскиваемых за экстремизм и терроризм.