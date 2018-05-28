Туристов прокатят с комфортом: туркомпании получили новую льготу

Теперь при использовании нового транспорта для перевозки туристов до 2022 года не будет взиматься сбор, который ранее составлял 3% от цены машины.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Туристическая сфера получила очередную льготу.

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Теперь при использовании нового транспорта для перевозки туристов вместимостью свыше девяти человек сбор в Республиканский дорожный фонд не взимается до 1 января 2022 года. Ранее ставка сбора составляла 3% от стоимости приобретенных транспортных средств, пишет Podrobno.uz.

По новому порядку субъекты туристкой деятельности до 1 января 2022 года при регистрации в органах МВД ввозимых в страну приобретенных ими новых транспортных средств для перевозки туристов вместимостью свыше девяти человек вообще не платят сбор в Республиканский дорожный фонд.