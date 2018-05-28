Бортпроводники из Узбекистана покорили жюри на конкурсе в Москве

С международного Форума Sky Service бортпроводники "Узбекистон хаво йуллари" вернулись с наградами в двух номинациях.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Команда бортпроводников национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" стала обладателем двух кубков престижного профессионального конкурса Sky Service-2018 в номинациях "Команда года" и "Лучший бортпроводник года".

НАК на конкурсе представляли бортпроводники Дильноза Абдуллаева и Наталья Ким, бортпроводники-бригадиры Родновой Вилены и Бабабековой Рано. В качестве старшего группы их сопровождала бортпроводник-инструктор Эльвина Кайбулаева, которая в прошлом году в составе команды "Узбекистон хаво йуллари" завоевала золотую медаль в одной из номинаций.

Информационная служба НАК Узбекистана Бортпроводник НАК "Узбекистон хаво йуллари" с наградой конкурса Sky Service 2018.

По словам девушек, этот форум подарил им море незабываемых эмоций, особенно, чувство гордости за свою авиакомпанию и страну.

В благодарность они подарили гостям форума национальные сувениры и всемирно известные самаркандские лепешки.

Информационная служба НАК Узбекистана Бортпроводник НАК "Узбекистон хаво йуллари" на конкурсе Sky Service 2018.

Международный Форум Sky Service собрал в Москве представителей порядка 40 ведущих российских и зарубежных авиакомпаний, более 50 поставщиков бортового питания и сервисов. Программа Форума включала сертифицированное обучение бортпроводников авиакомпаний по программе Inflight Sales Person of the Year (ISPY), направленной на улучшение качества торгового обслуживания на борту. Обучение проводилось по четырем дисциплинам, занятия по каждой из них делились на три части: теоретическую, практическую и, непосредственно, само конкурсное задание, по итогам которого и выбирались авиакомпании-победители.