На территории жилых массивов Ташкента появятся многоярусные парковки

Количество ярусов будет зависеть от проекта и конкретного места, выбранного под застройку. К примеру, парковки могут иметь один подвальный ярус и два-три наземных этажа.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В жилых зонах Ташкента вместо старых металлических гаражей начнут возводить современные многоярусные парковки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На сегодняшний день в столице Узбекистана проблема парковок является одной из наиболее острых. Причем стоянок для авто не хватает не только в городе, но и на придомовой территории кварталов, особенно в густонаселенных районах.

Из-за этого зачастую жилые массивы Ташкента превращаются в хаотичный рассадник машин, что порой становится серьезным препятствием на пути кареты скорой помощи или другого спецтранспорта, вызванного жильцами. Кроме того, это затрудняет работу коммунальных служб в момент аварий или просто проведения текущего ремонта.

"Сейчас мы рассматриваем несколько мест для строительства многоэтажных стоянок. Например, позади кафе "Бибигон" есть место, где сейчас железные гаражи, еще - на Карасу-6. Пока сложно назвать точные адреса и сколько именно таких стоянок появится", - прокомментировал ситуацию хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев.

По его словам, для того, чтобы начать подобное строительство, необходимо согласовать множество документов. Так, во вверенном ему районе еще в марте был определен ряд мест для возведения многоярусных стоянок для жильцов домов.

"Я думаю, что со второй половины года, например, с июля, эти стройки уже будут видны. Данное строительство просто неизбежно, так как будущее именно за такими стоянками, другого выхода просто нет. Ведь подобная практика основана на мировом опыте", - считает хоким.

При этом, добавил Иргашев, количество ярусов будет зависеть от проекта и конкретного места, выбранного под застройку. Как он предположил, стоянки, к примеру, могут иметь один подвальный ярус и два-три наземных этажа.

Чиновник также заметил, что работу по запрету парковки авто в неположенном месте надо начинать с оснащения города нужным количеством стоянок.

"Сегодня, когда по кварталам ходите, очень много машин. Их ставят на детских площадках, около подъездов, под балконами, что категорически запрещено. Конечно, это надо прекратить. Для этого мы должны сначала построить, а потом уже вводить запреты и штрафы", - прокомментировал Иргашев.

Он также поделился тем, что определенная работа в этом направлении все же ведется: представители хокимията в рамках рейдов "очищают" придомовую территорию от машин жильцов, освобождают дорогу к школам, гузарам и другим важным объектам.

Однако, по словам руководителя администрации района, сегодня не все места в жилой зоне позволяют строить многоуровневые гаражи. На этот случай предусмотрено возведение легких навесных конструкций.

"Их даже специально охранять не надо. По городу 80% машин никто не охраняет. Охранник, будка – все это расходы. В цивилизованном мире личное имущество и так защищается законом. У нас есть внутриквартальные видеокамеры. Благодаря им даже правонарушения в Мирзо-Улугбекском районе по сравнению с прошлым годом снизились на 40%", - заключил собеседник.