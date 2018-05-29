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Пыльная буря в Нукусе

Концентрация пыли во время бури в Приаралье превысила норму в шесть раз

© instagram / troll.uz
Общество
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Сильные ветры с пыльными бурями в весенне-летний период повторяются в северо-западных районах Узбекистана довольно часто. Гораздо реже пыль с солью распространяются на такие большие расстояния.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Концентрация пыли во время прошедшей накануне бури превысила норму почти в шесть раз из-за отсутствия дождей в районе Приаралья на северо-западе Узбекистана.

Об этом сообщил в понедельник Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана.

Последствия песчаной бури.
© Sputnik / Нина Зотина
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В воскресенье в Хорезмской области и Автономной Республике Каракалпакстан прошла пыльная буря, скорость ветра достигала до 25-27 метров в секунду. Сильный ветер, который продолжался в течение целого дня, поднял в воздух большое количество пыли, а также соли со дна высохшего Аральского моря.

Авиакомпания "Узбекские авиалинии" из-за бури перенаправила несколько рейсов в другие регионы страны. Официальных сообщений о пострадавших во время стихии не поступало.

"Результаты изучения отбора проб на пунктах наблюдения в регионе показали, что в Нукусе (столица Каракалпакстана) в понедельник предельно допустимая концентрация пыли в воздухе превысила норму в 5,9 раза", — сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным синоптиков, с 25 апреля в этом регионе не было дождей, сильный ветер поднял в воздух большое количество пыли, в том числе соли с высохшего дна Аральского моря. Пыльно-солевые облака также распространились на прилегающие районы Туркменистана.

"Сильные ветры с пыльными бурями в весенне-летний период повторяются в северо-западных районах Узбекистана довольно часто. Гораздо реже пыль с солью распространяются на такие большие расстояния, как это было 27 мая", — отметили в Узгидромете.

Чрезмерное водопотребление в Амударье и Сырдарье привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, к высыханию Аральского моря.

Якорь на дне Аральского моря
Жанат Айтхожин
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Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь, Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером мира. Однако за последние 55 лет площадь его сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба.

Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.

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Теги:
Узбекистан, Приаралье, Общество



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