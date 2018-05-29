Концентрация пыли во время бури в Приаралье превысила норму в шесть раз

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Концентрация пыли во время прошедшей накануне бури превысила норму почти в шесть раз из-за отсутствия дождей в районе Приаралья на северо-западе Узбекистана.
Об этом сообщил в понедельник Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана.
Авиакомпания "Узбекские авиалинии" из-за бури перенаправила несколько рейсов в другие регионы страны. Официальных сообщений о пострадавших во время стихии не поступало.
"Результаты изучения отбора проб на пунктах наблюдения в регионе показали, что в Нукусе (столица Каракалпакстана) в понедельник предельно допустимая концентрация пыли в воздухе превысила норму в 5,9 раза", — сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным синоптиков, с 25 апреля в этом регионе не было дождей, сильный ветер поднял в воздух большое количество пыли, в том числе соли с высохшего дна Аральского моря. Пыльно-солевые облака также распространились на прилегающие районы Туркменистана.
"Сильные ветры с пыльными бурями в весенне-летний период повторяются в северо-западных районах Узбекистана довольно часто. Гораздо реже пыль с солью распространяются на такие большие расстояния, как это было 27 мая", — отметили в Узгидромете.
Чрезмерное водопотребление в Амударье и Сырдарье привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, к высыханию Аральского моря.
Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.