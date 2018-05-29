Кто возглавил Университет журналистики Узбекистана

Шерзод Кудратходжаев обладает опытом работы со студентами, ранее он преподавал в Национальном университете.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Ректором Университета журналистики назначили Шерзода Кудратходжаева, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Он уже имеет опыт работы со студентами, так как ранее преподавал на факультете журналистики в Национальном университете.

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Также руководитель занимает пост председателя Международного пресс-клуба.

Шерзод Кудратходжаев станет первым ректором нового вуза.

Напомним, что на прошлой неделе, 25 мая, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об образовании в Узбекистане Университета журналистики и массовых коммуникаций. Он расположится в Юнусабадском районе Ташкента, в бывшем здании колледжа дизайна.

Специалисты вуза займутся подготовкой квалифицированных международных и региональных журналистов, привлечением студентов в научную деятельность по развитию журналистского образования, внедрением в учебный процесс современных информационных технологий и методик дистанционного обучения, развитием связей с отечественными и зарубежными партнерами.