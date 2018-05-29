Перекрестки в Андижанской области оснастили камерами видеонаблюдения

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Перекрестки Андижанской области, где ежедневно наблюдается большой поток транспорта, оснащены 94 камерами видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба Управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана, которые с 1 июня нынешнего года они будут фиксировать нарушения правил в автоматическом режиме.

Камеры видеонаблюдения установлены на семи перекрестках города Андижана:

— на перекрестках улиц А.Темура-А.Навои,

- А.Темура-З.Бобура,

— Машраба-Лермонтова,

— Узбекистон-Фурката,

— Узбекистон-З.Бобура,

— Чулпон шох-Мустакиллик,

— З.Бобура-Ю.Отабекова.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в Кодекс республики об административной ответственности была внесена административная ответственность за нарушение правил дорожного движения, зафиксированное посредством специальных автоматизированных технических средств видео- и фотофиксации.

Изменения были внесены в целях повышения ответственности водителей автотранспортных средств, профилактики правонарушений и дорожно-транспортных происшествий на дорогах, устранения пробок, обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Напомним, в марте прошлого года система видеофиксации нарушений ПДД заработала на перекрестках столицы.

На сегодняшний день камеры на дорогах Ташкента ежедневно фиксируют от 700 до 1000 нарушений. Все зафиксированные камерами нарушения ПДД оформляются в течение трех дней и отправляются владельцу автомобиля по почте. Если автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо, то отвечать будет его руководитель.

Автовладелец может оплатить штраф в течение двух месяцев, в то время как на уплату любого штрафа, выявленного инспекторами на дороге, отводится один месяц. Если владелец не оплатит штраф, то на 61-й день с даты отправки письма машину отправят на штрафстоянку.