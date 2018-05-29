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В Генпрокуратуре появилось Управление по защите предпринимателей

© pixabay
Общество
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Азиз Эшбеков возглавил управление, в прошлом он занимал должность прокурора Инспекции по обеспечению внутренней безопасности.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Начальником Управления по правовой защите предпринимательства и инвестиций Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан назначен Азиз Эшбеков.

Он родился в 1982 году в городе Ташкенте, окончил в 2003 году Ташкентский государственный юридический институт, пишет Podrobno.uz.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Трудовую деятельность начал в Группе экспертов по связям с органами законодательной и судебной власти аппарата президента Республики Узбекистан, занимал должности следователя, помощника прокурора и старшего прокурора отдела органов прокуратуры Джизакской и Ташкентской областей, прокурора Инспекции по обеспечению внутренней безопасности Генеральной прокуратуры.

Эшбеков работал инспектором Службы по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов аппарата президента Республики Узбекистан, прокурором Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере здравоохранения, образования и других социальных сферах Генеральной прокуратуры.




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