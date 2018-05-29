В Генпрокуратуре появилось Управление по защите предпринимателей

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Начальником Управления по правовой защите предпринимательства и инвестиций Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан назначен Азиз Эшбеков.
Он родился в 1982 году в городе Ташкенте, окончил в 2003 году Ташкентский государственный юридический институт, пишет Podrobno.uz.
Эшбеков работал инспектором Службы по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов аппарата президента Республики Узбекистан, прокурором Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере здравоохранения, образования и других социальных сферах Генеральной прокуратуры.