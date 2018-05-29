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В Москве в рамках проекта Шатер Рамадана прошел вечер Узбекистана

Гостей "Шатра Рамадана" угостили по узбекским традициям

Sputnik
Общество
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Во время вечера Узбекистана огромный шатер на 500 мест рядом с Мемориальной мечетью в Москве очень быстро заполнился гостями, столы пришлось накрыть даже на улице.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik, Бекзод Рахмонов. В Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве в рамках проекта "Шатер Рамадана" состоялся вечер Узбекистана. 

Около 18:00 по местному времени со всех концов Москвы начал собираться народ. Огромный шатер на 500 мест очень быстро заполнился гостями. Чтобы всем хватило места, пришлось накрыть несколько столов и на улице.

На столах было много зелени, салатов, также верующих ждали лепешки и самса. Ближе ко времени ифтара вынесли суп и плов. Гостей обслуживали волонтеры. Это были улыбчивые молодые парни и девушки, которые без устали бегали между столами с полными подносами. 

В Москве в рамках проекта Шатер Рамадана прошел вечер Узбекистана
Sputnik
В Москве в рамках проекта "Шатер Рамадана" прошел вечер Узбекистана

Со сцены, установленной в центре шатра, произносили речи, читали Коран, а также исполняли красивые песни. Временами на огромном экране демонстрировали интересные видеоролики. В целом публика, ожидающая ифтара, ни на секунду не соскучилась.

Среди выступающих на сцене были религиозные деятели, представители городской администрации Москвы и компаний, работающих с трудовыми мигрантами и организующих паломнические туры в Узбекистан. Около 9 часов вечера начался ифтар.

В организации этого вечера участвовали посольство Узбекистана, Узбекская национально-культурная академия, коммерческие компании и простые мусульмане.

Напомним, "Шатер Рамадана" – это благотворительное мероприятие, которое Духовное управление мусульман и московское правительство организуют ежедневно. В течение священного месяца Рамадан сюда может прийти каждый, независимо от национальности и веры, и поучаствовать в ифтаре - вечернем приеме пищи.

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Теги:
Рамадан, Москва, Москва



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