В Ташкенте начали установку первых светофоров с таймером

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. На прошлой неделе в Ташкенте началась установка первых светофоров с таймерами, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Власти уже успели установить шесть светофоров на пересечении улиц Матбуотчилар и Зарафшан, на первом этапе планируется закупить 400 светодиодных устройств узбекистанского производства.
В ближайшее время новые светофоры появятся на улицах Мустакиллик и Мирзо-Улугбека, на двух пешеходных переходах напротив Паркентского рынка, на переходе вблизи сквера "Голубые купола", между рынком Аския и Мукими на улице Шота Руставели.
Кроме того, новинки установят рядом со школой № 173 на улице Мукими и на перекрестке "Спорттовары", а также возле посольства США.
Как уточняют в хокимияте, установка светофоров с таймером идет только для пешеходов, для автомобилей подобное не планируется.
Цель нововведения – сделать дороги более удобными и безопасными. В основном это касается мест с большим потоком людей, загруженных и опасных улиц.
В середине мая на портале коллективных обращений "Менинг фикрим" разместили петицию для голосования за или против установки в городе светофоров с таймерами.
Администрация города и УБДД ГУВД ждут от жителей Ташкента предложений по установке светофоров и улучшению дорожно-транспортной ситуации в целом.