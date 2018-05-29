В Ташкенте начали установку первых светофоров с таймером

Меры внедряются по инициативе нового хокима Джахонгира Артыкходжаева, администрация уже успела установить шесть светофоров.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. На прошлой неделе в Ташкенте началась установка первых светофоров с таймерами, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Власти уже успели установить шесть светофоров на пересечении улиц Матбуотчилар и Зарафшан, на первом этапе планируется закупить 400 светодиодных устройств узбекистанского производства.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекистанцы проголосуют за светофоры с таймером

В ближайшее время новые светофоры появятся на улицах Мустакиллик и Мирзо-Улугбека, на двух пешеходных переходах напротив Паркентского рынка, на переходе вблизи сквера "Голубые купола", между рынком Аския и Мукими на улице Шота Руставели.

Кроме того, новинки установят рядом со школой № 173 на улице Мукими и на перекрестке "Спорттовары", а также возле посольства США.

Как уточняют в хокимияте, установка светофоров с таймером идет только для пешеходов, для автомобилей подобное не планируется.

Цель нововведения – сделать дороги более удобными и безопасными. В основном это касается мест с большим потоком людей, загруженных и опасных улиц.

В середине мая на портале коллективных обращений "Менинг фикрим" разместили петицию для голосования за или против установки в городе светофоров с таймерами.

Администрация города и УБДД ГУВД ждут от жителей Ташкента предложений по установке светофоров и улучшению дорожно-транспортной ситуации в целом.