Лучшим летчикам Минобороны будут выдавать квартиры в Ташкенте

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Шавкат Мирзиёев посетит Францию, а Нарендра Моди - Узбекистан В прошлом году Эммануэль Макрон пригласил Шавката Мирзиёева посетить Париж, когда поздравлял его с днем независимости. 119

Гостей "Шатра Рамадана" угостили по узбекским традициям Во время вечера Узбекистана огромный шатер на 500 мест рядом с Мемориальной мечетью в Москве очень быстро заполнился гостями, столы пришлось накрыть даже на улице. 79