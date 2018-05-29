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Летчики Минобороны

Лучшим летчикам Минобороны будут выдавать квартиры в Ташкенте

Пресс-служба Минобороны
Общество
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Ежегодно в столице республики будет выделяться 10 квартир за счет средств госбюджета.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Согласно постановлению президента Узбекистана, ежегодно кабинет министров будет выделять квартиры в Ташкенте десяти лучшим авиационным специалистам.

Выделение квартир будет осуществляться за счет средств бюджета республики, передает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

На днях новые льготы получили сотрудники Генпрокуратуры. Специально для них был разработан автокредит на 10 лет. Согласно условиям, 25% от стоимости автомобиля будет рассматриваться как первоначальный взнос, годовая процентная ставка будет равна ставке рефинансирования — 14%.

Теги:
льгота, квартира, Министерство обороны Узбекистана, Узбекистан



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