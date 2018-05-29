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Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

С июня перелеты Ташкент — Нью-Йорк станут дешевле

© Flickr / Dan Nevill
Общество
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В одну сторону билет можно будет купить от 430 евро или 4,037 миллиона сумов, туда и обратно — от 829 евро.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Летом национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" снизит минимальные тарифы экономкласса на маршрутах Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 3 июня по 8 сентября текущего года снижает минимальные тарифы экономического класса на маршруте Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент. Стоимость перелета в одну сторону составит от 430 EUR (4 037 924 UZS), туда и обратно — от 829 EUR (7788 863 UZS)", — уточняется в сообщении на сайте.

Кроме того, с 3 июня компания вводит сквозной тариф на маршруте Самарканд — Нью-Йорк, он позволит оформить билет из узбекского города без дополнительных сборов за перелет от Самарканда до Ташкента.

В конце мая "Узбекистон хаво йуллари" также сообщала о введение рейсов в столицу Кыргызстана — Бишкек и ряд городов России. В Бишкек из Ташкента полеты будут выполняться с 4 июня, в Минеральные Воды и Ростов-на-Дону пассажиры отправятся с 19 июня.

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