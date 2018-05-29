Безопасность на дороге – детям: в школах научат ПДД

Систему обучения в дошкольных учреждениях власти планируют наладить до сентября 2019 года, а в школах введут обязательный предмет.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В детских садах Узбекистана до сентября 2019 года введут систему специального обучения правилам дорожного движения, а в школах появится обязательный предмет "Безопасность жизнедеятельности", сообщает портал "Новости Узбекистана".

В школе детям расскажут об основах безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и необходимых действиях в чрезвычайных ситуациях. В качестве преподавателей привлекут сотрудников и бывших сотрудников органов внутренних дел и МЧС.

Для дошкольников разрабатывают специальную программу подачи материала в игровой форме.

Кроме того, МВД занимается разработкой предложения по выдаче в общеобразовательных учреждениях свидетельств, которые дадут право на получение прав категории "А" и "B" для лиц старше 18 лет.

"Формирование у молодежи, прежде всего у учащихся образовательных учреждений, необходимых знаний, умений и навыков безопасного и законопослушного поведения в рамках дорожного движения", — указывается в пункте 25 главы 4 постановления кабмина "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения дорожной безопасности" от 19 мая.

В апреле в Узбекистане разработали проект Концепции безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы. В стране ввели ужесточение штрафов, оснащение автомобилей видеорегистраторами и изменили правила дорожного движения.