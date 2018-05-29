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Лук на грядке

Специалисты ООН изучили результаты совместного проекта в Бухарской области

CC BY 2.0 / amira_a / not WORKING ON MY TAN
Общество
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19 0 0

Эксперты провели встречи с представителями хокимията Бухарской области и хокимиятом Каракульского района, на которых им рассказали о состоянии аграрного сектора и социально-экономической сферы области.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер и сотрудники Кластера по устойчивому развитию странового офиса ПРООН в Узбекистане вместе с партнерами на пилотных территориях посетили Каракульский район Бухарской области.

Во время визита гости ознакомились с результатами деятельности совместного проекта ПРООН/ГЭФ и Госкомземгеодезкадастра Узбекистана "Снижение нагрузки на использование природных ресурсов в результате конкурирующих видов эксплуатации неорошаемых засушливых земель в горных, полупустынных и пустынных ландшафтах Узбекистана".

Специалисты ООН также провели встречи с представителями хокимията Бухарской области и хокимиятом Каракульского района, на которых им рассказали о состоянии аграрного сектора и социально-экономической сферы области в целом и Каракульского района в частности.

Визит делегации был весьма насыщенным. Согласно плану мероприятий, участники делегации совершили полевые выезды на пилотные объекты и территории проекта для ознакомления с мероприятиями, текущей работой и полученными результатами по реализации основных задач проекта.

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Пресс-служба министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана.
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Эксперты ПРООН, проанализировали то, как население Каракульского района использует приусадебные участки, разработали предложения по налаживанию дальнейшего интенсивного использования приусадебных земель, призвав население к сокращению в некоторых семьях поголовья домашнего скота и перехода от занятия животноводством к альтернативному семейному предпринимательству.

Проектом предполагает проведение практического семинара по применению инновационных технологий в теплице и наиболее эффективному их использованию на примере жительницы района Замиры Гайбуллаевой, которая с недавних пор (после смерти мужа), самостоятельно управляет своим дехканским хозяйством и теплицей площадью в 1 сотку

Постройка малых теплиц в приусадебных участках семей, проживающих вблизи пустынно-пастбищных территорий, за счет частичного сокращения в этих семьях занятия животноводством, создаст основу для обеспечения безработной молодежи и пенсионеров постоянной работой и станет источником дополнительного дохода, считают специалисты.

Гости осмотрели теплицу Замиры, в которой она выращивает помидоры, огурцы, перец, зелень для местного рынка, а также для своего домашнего стола. В ходе встречи и беседы, хозяйка угостила экспертов своими помидорами.

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва
© Flickr / FAO Europe and Central Asia
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Эксперты ООН также осмотрели мини-репродуктивное рыбоводческое хозяйство "Озодбек Хусниддин балыкчи", специализирующееся на выращивании рыбопосадочного материала (мальков) промысловых рыб, семейное птицеводческое хозяйство "Сабина-Севара", пустынный водопой в местечке Чукур Ёток где усилиями проекта была восстановлена старая скважина.

Делегация приняла участие в церемонии торжественного открытия животноводческого комплекса, расположенного в пустыне.

Компактный животноводческий комплекс рассчитан на одновременное содержание более 750 голов домашних животных. В нем имеются места и оборудование для стрижки овец, купания и профилактической обработки, и чистки овец и их шерсти, а также условия и лабораторное оборудование по оказания необходимых ветеринарных услуг и помощи. Есть помещения под навесом для содержания скота, для зимнего и летнего хранения кормов, место для заготовки кормовых смесей и приспособления для изготовления кормовых блоков из грубых кормов. Комплекс имеет надежное электроснабжение, постоянный доступ к воде и достаточное ее количество в виде запасов в резервуарах.

Тракторный завод
© Sputnik / Александр Кондратюк
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"Мы стремимся привнести в район новую струю свежих идей и подходов в реализации тех задач, которые стоят перед государством и местными управленцами в обеспечении достойной жизни сельского населения и удовлетворении их первоочередных нужд и потребностей. Мы не должны забывать, что от ратного труда и благополучия сельчан зависят успехи и благополучие районов, городов и страны в целом! Обеспечивая доступ к новым знаниям и подходам мы должны рассчитывать на полное участие сельчан и их активную позицию на пути внедрения инноваций в районе" - отметила во время визита Хелена Фрейзер.

Фрейзер провела лекцию для студентов и преподавателей Бухарского университета на тему целей устойчивого развития.

Азиатский банк развития
TANG CHHIN SOTHY / AFP
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Совместный проект Глобального экологического фонда, Программы развития ООН (ПРООН) в Узбекистане и Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру оказывает поддержку и продвигает среди местных сообществ и агробизнеса инновационные технологии и практики использования природных ресурсов на пилотируемых территориях двух районов Джизакской и Бухарской областей с уязвимыми природно-климатическими условиями. Проект работает в поясе степей, пустынь и полупустынь, неорошаемого (богарного) земледелия, горных и предгорных районах. 

Теги:
Бухарская область



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