Специалисты ООН изучили результаты совместного проекта в Бухарской области

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер и сотрудники Кластера по устойчивому развитию странового офиса ПРООН в Узбекистане вместе с партнерами на пилотных территориях посетили Каракульский район Бухарской области.
Во время визита гости ознакомились с результатами деятельности совместного проекта ПРООН/ГЭФ и Госкомземгеодезкадастра Узбекистана "Снижение нагрузки на использование природных ресурсов в результате конкурирующих видов эксплуатации неорошаемых засушливых земель в горных, полупустынных и пустынных ландшафтах Узбекистана".
Специалисты ООН также провели встречи с представителями хокимията Бухарской области и хокимиятом Каракульского района, на которых им рассказали о состоянии аграрного сектора и социально-экономической сферы области в целом и Каракульского района в частности.
Визит делегации был весьма насыщенным. Согласно плану мероприятий, участники делегации совершили полевые выезды на пилотные объекты и территории проекта для ознакомления с мероприятиями, текущей работой и полученными результатами по реализации основных задач проекта.
Проектом предполагает проведение практического семинара по применению инновационных технологий в теплице и наиболее эффективному их использованию на примере жительницы района Замиры Гайбуллаевой, которая с недавних пор (после смерти мужа), самостоятельно управляет своим дехканским хозяйством и теплицей площадью в 1 сотку
Постройка малых теплиц в приусадебных участках семей, проживающих вблизи пустынно-пастбищных территорий, за счет частичного сокращения в этих семьях занятия животноводством, создаст основу для обеспечения безработной молодежи и пенсионеров постоянной работой и станет источником дополнительного дохода, считают специалисты.
Гости осмотрели теплицу Замиры, в которой она выращивает помидоры, огурцы, перец, зелень для местного рынка, а также для своего домашнего стола. В ходе встречи и беседы, хозяйка угостила экспертов своими помидорами.
Делегация приняла участие в церемонии торжественного открытия животноводческого комплекса, расположенного в пустыне.
Компактный животноводческий комплекс рассчитан на одновременное содержание более 750 голов домашних животных. В нем имеются места и оборудование для стрижки овец, купания и профилактической обработки, и чистки овец и их шерсти, а также условия и лабораторное оборудование по оказания необходимых ветеринарных услуг и помощи. Есть помещения под навесом для содержания скота, для зимнего и летнего хранения кормов, место для заготовки кормовых смесей и приспособления для изготовления кормовых блоков из грубых кормов. Комплекс имеет надежное электроснабжение, постоянный доступ к воде и достаточное ее количество в виде запасов в резервуарах.
Фрейзер провела лекцию для студентов и преподавателей Бухарского университета на тему целей устойчивого развития.