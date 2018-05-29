Узбекистан принимает участие в конференции труда в Женеве

Сессия начала работу в швейцарской столице 28 мая, на мероприятие прибыли более пяти тысяч представителей правительств и организаций.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. На этой неделе, 28 мая, в швейцарской Женеве начала свою работу 107 сессия Международной конференции труда, Узбекистан принимает в ней участие, сообщает информационное агентство "Жахон".

В этом году участники обсудят ряд вопросов, среди которых насилие на рабочем месте, занятость женщин, стандарты и сотрудничество в трудовой сфере, а также социальный диалог.

Делегация Узбекистана выступит в первый день Пленарной сессии МКТ – 31 мая.

Международная конференция труда – высший орган Международной организации труда, на ней обсуждают общие трудовые и социальные проблемы, а также международные трудовые нормы.

"Узбекистан на МКТ представлен делегацией в составе заместителя Премьер-министра, председателя Комитета женщин Т.Нарбаевой, Министра занятости и трудовых отношений Ш.Кудбиева, председателя Торгово-промышленной палаты А.Икрамова и заместителя председателя Совета Федерации профсоюзов Б.Махмадалиева", - уточняется в сообщении.

В конце мая стало известно о планах правительства Узбекистана по повышению пенсионного возраста. Он может составить 63 года для мужчина и 58 лет – для женщин.

Кроме того, власти планируют повышать этот рубеж каждые шесть месяцев.