23:08 29 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Города мира. Женева

Узбекистан принимает участие в конференции труда в Женеве

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
27 0 0

Сессия начала работу в швейцарской столице 28 мая, на мероприятие прибыли более пяти тысяч представителей правительств и организаций.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. На этой неделе, 28 мая, в швейцарской Женеве начала свою работу 107 сессия Международной конференции труда, Узбекистан принимает в ней участие, сообщает информационное агентство "Жахон".

Жители поселка Гилан
© Госкомтуризма Узбекистана
В Узбекистане определились, каким будет повышение пенсионного возраста

В этом году участники обсудят ряд вопросов, среди которых насилие на рабочем месте, занятость женщин, стандарты и сотрудничество в трудовой сфере, а также социальный диалог.

Делегация Узбекистана выступит в первый день Пленарной сессии МКТ – 31 мая.

Международная конференция труда – высший орган Международной организации труда, на ней обсуждают общие трудовые и социальные проблемы, а также международные трудовые нормы.

"Узбекистан на МКТ представлен делегацией в составе заместителя Премьер-министра, председателя Комитета женщин Т.Нарбаевой, Министра занятости и трудовых отношений Ш.Кудбиева, председателя Торгово-промышленной палаты А.Икрамова и заместителя председателя Совета Федерации профсоюзов Б.Махмадалиева", - уточняется в сообщении.

В конце мая стало известно о планах правительства Узбекистана по повышению пенсионного возраста.  Он может составить 63 года для мужчина и 58 лет – для женщин.

Кроме того, власти планируют повышать этот рубеж каждые шесть месяцев.

По теме

Турция поможет Узбекистану реформировать пенсионную систему
Теги:
Конференция, Министерство труда Узбекистана, Труд



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Qatar Airways
    Экстренная посадка

    Самолет авиакомпании Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Визовое признание

    Минск и Москва близки к тому, чтобы снять все проблемные вопросы во взаимном признании виз, заявил глава МИД Беларуси.

  • Автомобиль волонтеров
    Чистое озеро

    Три часа по бездорожью, чтобы очистить озеро от стекла и полиэтилена: активисты акции "Чистый Амткял" провели субботник на берегу водоема в Кодорском ущелье.

  • Выдача пенсий в Айпост
    Повод для беспокойства

    Министр финансов Армении рассказал, почему не может спокойно спать — что беспокоит главного финансиста страны?

  • Надпись Идет заседание суда
    Срок за фотографию

    В Латвии суд приговорил к полутора годам тюрьмы железнодорожника, который отправил в Россию фотографии составов с военной техникой НАТО.

  • Пожар в лесу
    Жаркая пора

    В Литве из-за жары увеличился риск лесных пожаров - жителям республики рекомендуют воздержаться от посещения лесов и быть осторожными с огнем.

  • Село, архивное фото.
    Без удобств

    Согласно официальной статистике, около четверти всех сел Молдовы не подключены к системам водоснабжения и канализации.

  • Архиепископ Верейский Евгений, викарий Патриарха Московского и всея Руси
    Выбор сделан

    Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата избрал нового митрополита Таллиннского и всея Эстонии.

  • Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев
    Важнейшее событие

    Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев прокомментировал признание Дамаском государственной независимости республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Европейские каникулы: лучшие направления для путешествий летом 2018 года
Мигрант во Франции спас ребенка, висящего на балконе пятого этажа
Обыкновенный подвиг: во Франции мигрант спас ребенка
Как быстрее доехать из Душанбе в Ташкент
Доехать с ветерком: отправляемся на машине из Ташкента в Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054