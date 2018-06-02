Посол Франции и генпрокурор республики обсудили проведение тренингов и курсов для сотрудников правоохранительных органов.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев отметил, то в республике должно появиться новое ведомство, которое будет курировать строительство атомной станции.
О проблемах преподавания русского языка по всему миру и новой программе Россотрудничества читайте в репортаже Sputnik.
В апреле Организация Объединенных Наций учредила новый праздник, его будут отмечать 3 июня.
Планируется, что гендиректор Международной организации труда Гай Райдер приедет в республику в рамках Международной конференции по труду.
Эксперты считают, что в республике сохраняются проблемы в области прав человека, связанные с произвольным продлением сроков тюремного заключения и чрезмерно строгими правилами деятельности НПО.
Об этом компания сообщила в разделе "Часто задаваемые вопросы".
Пассажиры смогут полететь из Ташкента на лайнере А320 5 июня, посадка в Самарканде закончится в 14:05.
Как хоким Яккасарайского района общается с населением, решает проблемы со сносом гаражей, вырубкой деревьев и отсутствием детских садов — в материале корреспондентов Sputnik.
Этот знак будут вручать военнослужащим национальной армии Узбекистана, служащим вооруженных сил из числа гражданского персонала, а также иностранным гражданам, внесшим весомый вклад в укрепление оборонной мощи Узбекистана.
Его здоровье ухудшилось после требования президента вернуть "приватизированную" половину Андижанской области.
ГУВД города Ташкента приступило к тестированию так называемых body camera для инспекторов Дорожно-патрульной службы.
Из-за прохладной и сухой погоды, установившейся в весенние месяцы, развитие хлопчатника намного отстает от прошлогодних показателей.