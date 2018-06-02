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Американская активистка мусульманка Линда Сарсор молится во время священного месяца Рамадан на площади Фоли на Манхэттене в Нью-Йорке
Священный и почитаемый: как мусульмане отмечают Рамадан
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Сила и мощь: под Новосибирском испытали бронеавтомобили “Тайфун-К”
Как определить ребенка в детский сад
Как устроить ребенка в детский сад: пошаговая инструкция

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