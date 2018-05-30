Тысяча и одна задача хокима, или Как Sputnik побывал в гостях у главы района

Как хоким Яккасарайского района общается с населением, решает проблемы со сносом гаражей, вырубкой деревьев и отсутствием детских садов — в материале корреспондентов Sputnik.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik, Шахноза Турабекова. Столичный хокимият предложил журналистам провести один день вместе с главой одного из районов, посмотреть на его работу и проблемы Ташкента глазами не обывателя, а чиновника.

Что из этого получилось, как хоким Яккасарайского района общается с населением, решает проблемы со сносом гаражей, вырубкой деревьев и отсутствием детских садов — в материале корреспондентов Sputnik.

В гости к хокиму

Рабочий день Сарвара Махаметова обычно начинается с шести часов утра. Почему так рано — объяснить легко: с 6 до 8 утра проще взаимодействовать с людьми, выходящими из дома на работу. Они еще не устали и готовы к общению. Вечером, как правило, все уставшие бегут домой.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Прием граждан по вопросам ЖКХ у Сарвара Махаметова

Глава районной администрации на своем посту с 2017 года. По образованию Махаметов экономист, окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт (сейчас Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог). За плечами управленца десять лет работы в органах представительной власти.

На критику в социальных сетях и негодование жителей хоким реагирует по-рабочему. Люди зачастую описывают реальное положение дел. Но бывает, что эмоции зашкаливают, люди не хотят слушать власть: виновата и все тут. Даже в таких сложных ситуациях диалог не останавливается.

"Когда в интернете вижу жалобы и недовольство, злюсь прежде всего на себя, значит, упустил, команда плохо работает", — отмечает Сарвар Махаметов.

У жителей Ташкента впервые за многие годы появилась возможность личного общения с руководством района, и, как показывает практика, накопилось за прошедшее время многое. А ведь еще пару лет назад многие не то что в лицо не знали хокима, люди с трудом бы назвали имя и фамилию районного руководителя. Как бы то ни было, сейчас идет очень интересный процесс: у людей вырабатывается привычка ходить к хокиму, а у хокима есть шанс завоевать доверие.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Сарвар Махаметов

Сарвар Ташматович говорит, что с годами и опытом начинаешь лучше понимать и быстрее реагировать на потребности горожан. А они растут с высокой скоростью, ведь все вокруг меняется.

"Развитие Ташкента идет очень быстрыми темпами, меняется и наш район. При этом у людей возросли спрос и потребности в удобствах проживания. Поэтому задачи стоят самые разные, и их много. Если я день проведу, сидя в кресле, я просто выпаду из колеи", — рассказывает хоким Яккасарайского района.

Место действия — "Башлык"

На массив Башлык и в одноименную махаллю мы прибыли в 9 утра. Здесь в гузаре в самом разгаре было совещание с коммунальщиками. Сейчас в махалле идут ремонтные работы, и на встрече обсуждалось, что предстоит сделать.

Махаметов выслушивает коммунальщиков, по разговору понятно, что есть пробуксовки. Хоким, обсудив проблемные вопросы, дает задание, чтобы через два дня были результаты. Возмущенных нет — значит, дело поправимое.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Сарвар Махаметов

В этом году товарищество частных собственников жилья этой махалли получило кредит на 500 миллионов сумов. По плану — ремонт крыш, подвалов, фасадов, бетонирование придомовой территории.

В рамках реализации программы "Благоустроенная махалля" каждый год в секторе, за который отвечает хоким, намечено приводить в порядок по две махалли. В этом году на очереди — "Башлык" и "Армугон". Всего на благоустройство и ремонтные работы здесь будет направлено несколько миллиардов сумов.

Тут нам разворачивают макет того, какой станет именно эта махалля: уютные дворики, где все зелено и красиво, машины стоят на специально выделенных местах, дети играют на детских площадках. На деле же пока все выглядит иначе. Нас окружают кирпичи, строители, краска, сварка и прочее.

"Я вас специально во внутренний двор завел. На центральных дорогах у нас ситуация лучше. А вот здесь поднакопились хозяйские дела, надо навести порядок", — отмечает он.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Сарвар Махаметов во время выдачи паспорта

Опережая мой вопрос, что со стороны все красиво, а интересно все-таки, что внутри домов, хоким отмечает: "На первом месте у нас ремонт крыши, подвалов, подъездов, а потом уже наводится эта красота — приводим в порядок фасад, придомовые территории".

Во дворах махалли "Башлык" также идут работы по восстановлению арыков. Многие жильцы в этом году сетовали, что подвалы залиты водой. Как оказалось, после сильных дождей там скапливалась вода, потому что арыки ранее зацементировали. Сейчас их снова открывают.

Недетские проблемы: ремонт детсадов, строительство площадок

Внутри махалли находится специализированный детский сад, его временно закрыли на реконструкцию. До ремонта сад посещали всего 79 детей, после строительных работ сюда смогут ходить 240 мальчишек и девчонок.

"На днях к нам приезжала министр дошкольного образования Агриппина Шин, она также дала свои рекомендации по улучшению детсада, будем внедрять новые технологии. Раньше он был для детей с задержкой психического развития. Теперь станет многопрофильным, к нам смогут также попасть дети с ортопедическими и логопедическими проблемами", — отметила заведующая детсада Гульчехра Махкамова.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Сарвар Махаметов во время работы

Как рассказал Махаметов, в этом году в махалле будет отремонтировано сразу два детсада. А во всем Яккасарайском районе до конца года появятся 24 частных дошкольных образовательных учреждения, из них восемь уже начали работать, 16 еще пока в организационной стадии.

В этот бизнес в основном идут женщины, именно они являются инициаторами открытия современных детских садов. А такая высокая потребность в дошкольных учреждениях связана еще и с тем, что Яккасарайский район — один из транзитных районов города. Многим мамам удобно привозить сюда детей, а вечером, возвращаясь с работы, забирать ребенка домой.

Особое внимание хоким уделяет детским площадкам. За строительством одной из них мы также смогли понаблюдать. Вокруг места, где будут резвиться дети, строители возводят ограждение, потому что рядом проезжая часть.

"Если дом слишком близко стоит и не всем соседям нравится расположение детской площадки, мы идем на переговоры. Выслушиваем доводы людей. Как правило, те, кто в начале категорически против, потом соглашаются. К сожалению, во дворах практически нет свободного места", — говорит хоким Яккасарайского района.

Больная тема парковки: без войны не бывает

Самая большая проблема в Ташкенте — парковки. Есть парковка и в этом районе. Для решения этого наболевшего вопроса ведется инвентаризация свободных зон, во дворах сносятся старые гаражи, а при планировании новых объектов сразу же определяются места для стоянки автомобилей.

"Сейчас мы продолжаем сносить старые гаражи и ставим новые парковочные зоны. Основная масса жителей нормально воспринимает этот процесс, но не бывает совсем все гладко. Одному нравится, второму – нет", — продолжает рассказывать хоким.

© Sputnik / Игорь Зарембо На территории жилых массивов Ташкента появятся многоярусные парковки

Парковочные места выдаются прежде всего тем, у кого были гаражи во дворе. У некоторых гаражи были приспособлены под склады. Все-таки у нас есть еще эта культура, когда мы годами должны хранить накопленное добро, которое по большому счету превращается в хлам.

"Я не могу сказать, что всех охватил, но максимально мы решим проблемы тех, у кого есть машины. В первую очередь места для авто получат те, у кого во дворе был гараж. За счет сноса гаражей на этом же месте появляется больше парковочных мест", — отмечает хоким.

Как показала жизнь, в большей степени сносу гаражей препятствуют те, у кого в гараже хранится не машина, а хозяйственный хлам, накопленный годами.

"Люди выходят с вопросом: куда ставить свои вещи? Если есть там действительно нужные вещи, мы предлагаем разместить в кладовых комнатах гузара. Но когда они перебирают свои залежи, выходит, что все это можно уместить и у себя в квартире", — поясняет хоким.

Вырубка деревьев — это очень больно

С недовольными жителями сотрудники хокимията стараются встретиться отдельно, выслушать их. В районе уже были случаи, когда возмущенные люди писали в вышестоящие инстанции жалобы. К примеру, болезненная тема для многих ташкентцев — вырубка деревьев. Как строить диалог в подобных случаях?

"Формовка деревьев должна производиться каждый год. Я заранее даю поручения ширкату, домкомам, что придет работать служба благоустройства, жителей надо предупредить. Если им не донести информацию, начинаются проблемы. Есть среди горожан и такие, кто выходит во двор и сам показывает лишние или высохшие ветки ", — рассказывает хоким.

К сожалению, признается он, были в районе случаи, когда срубали деревья. Такого быть не должно, этот вопрос сейчас все время держится под контролем.

"Нет эффективного метода или волшебного слова, от которого все станут согласны. В этом и вся наша жизнь. Хотим мы того или нет, но город требует изменений. Надо также принять во внимание, что многие дворы проектировали много лет назад. Сейчас другая ситуация: много людей, машин, выросли требования к экологии и чистоте", — отмечает хоким.

Еще есть такое понятие, как "старожилы двора" — люди, которые много лет живут в одном месте. Для них любые изменения очень болезненны. Такая проблемная зона в Яккасарайском районе возле рынка "Аския", где будут строиться новые дома. Однако и здесь, признается Сарвар Махаметов, можно достучаться до людей, главное — уделить им внимание.

В этот же день мы побывали на детском празднике в парке "Голубые купола", в котором только закончили работы по благоустройству. Здесь проходил турнир по шахматам среди детей. Играли не только мальчишки из шахматной федерации, но и из детского дома.

"Этот парк тоже уникален тем, что здесь много зелени. Мы ни одного дерева не срубили, была произведена только формовка. Наша цель — привести его в порядок, чтобы летом детям было чем заняться. А в будущем хотим регулярно проводить здесь турниры по шахматам и настольному теннису, открыть "буккафе", где горожане смогут не только отдохнуть, но и почитать книгу", — пояснил хоким.

Сеульский городок, набережная и уникальный зимний парк

Следующая наша остановка — канал Бурджар, рядом с которым возводится сразу несколько интересных объектов.

Многие жители, посещающие один из торговых центров столицы Next, расположенный в Яккасарайском районе, заметили, что справа от него полным ходом идет строительство многоэтажных домов. Это возводится жилой комплекс "Сеульский городок". Корейские инвесторы вложили в проект свыше 100 миллионов долларов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров На месте набережной появятся кафе, велодорожки и два экскалатора

За торговым центром совсем скоро также появится крупнейший в стране крытый парк аттракционов. Проект общей стоимостью 20 миллионов долларов финансируется инвесторами из Англии. Его открытие планируется осуществить в ближайшее время.

Градостроители планируют и кардинально изменить набережную канала Бурджар именно в этой части района. Здесь расположатся семейные кафе, два эскалатора, а еще уникальная парковка и велодорожки.

Кроме того, в этом году в Яккасарайском районе начато строительство двух частных медицинских центров — кардиологического и онкологического. Хоким также рассказал нам, что в районе запланировано строительство нескольких гостиниц. Сейчас запускаются сразу три проекта по строительству новых отелей. Совсем скоро в Яккасарайском районе появятся и два крупных бизнес-центра.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Строительные работы на набережной канала Бурджа.

От такого круговорота событий голова даже у бывалых журналистов идет кругом. С одной стороны — такая престижная профессия и должность, с другой, смотришь на это дело и думаешь: как бы хоким ни работал, его все равно будут ругать. Природа у человека такая, всегда на десять довольных найдется парочка недовольных. Говорить о проблемах, конечно, надо, но не ради красного словца, а чтобы было движение вперед, развитие. Но главное — жителям и чиновникам жизненно необходимо научиться слушать друг друга, только это позволит сделать Ташкент еще более удобным и комфортабельным для жизни.