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ГУВД города Ташкента приступило к тестированию так называемых body camera

Дорожные инспекторы в Ташкенте начали тестировать нательные камеры наблюдения

© Фото: ГУВД Ташкента
Общество
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27021

ГУВД города Ташкента приступило к тестированию так называемых body camera для инспекторов Дорожно-патрульной службы.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Столичные инспекторы ДПС тестируют нательные камеры видеонаблюдения.

Устройства прикрепляются к одежде сотрудников и позволяют производить съемку в отсутствие уличных видеокамер и регистраторов.

Ташкентские инспекторы ДПС тестируют нательные камеры
© ГУВД г. Ташкента
Ташкентские инспектора ДПС тестируют нательные камеры

Камера фиксирует и то, что происходит на дороге, и действия самих инспекторов. Применение нательных камер поможет обойтись без привлечения понятых.

"Камеры устроены так, что не допускают вмешательства в фиксируемые материалы с целью удаления нежелательного контента или его редактуры. Помимо этого, камеры подключены к единой централизованной системе управления, что гарантирует постоянный контроль над ежедневной работой инспектора ДПС", — указывает пресс-служба ГУВД Ташкента.

По результатам эксперимента, который займет не больше месяца, будет принято решении о более широком применении нательных камер в деятельности службы безопасности дорожного движения.




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