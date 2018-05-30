Дорожные инспекторы в Ташкенте начали тестировать нательные камеры наблюдения

ГУВД города Ташкента приступило к тестированию так называемых body camera для инспекторов Дорожно-патрульной службы.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Столичные инспекторы ДПС тестируют нательные камеры видеонаблюдения.

Устройства прикрепляются к одежде сотрудников и позволяют производить съемку в отсутствие уличных видеокамер и регистраторов.

© ГУВД г. Ташкента Ташкентские инспектора ДПС тестируют нательные камеры

Камера фиксирует и то, что происходит на дороге, и действия самих инспекторов. Применение нательных камер поможет обойтись без привлечения понятых.

"Камеры устроены так, что не допускают вмешательства в фиксируемые материалы с целью удаления нежелательного контента или его редактуры. Помимо этого, камеры подключены к единой централизованной системе управления, что гарантирует постоянный контроль над ежедневной работой инспектора ДПС", — указывает пресс-служба ГУВД Ташкента.

По результатам эксперимента, который займет не больше месяца, будет принято решении о более широком применении нательных камер в деятельности службы безопасности дорожного движения.