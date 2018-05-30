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Батыр Парпиев

Экс-глава налогового комитета Батыр Парпиев госпитализирован

Sputnik
Общество
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Его здоровье ухудшилось после требования президента вернуть "приватизированную" половину Андижанской области.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Бывшего руководителя Государственного налогового комитета Батыра Парпиева во вторник госпитализировали, сообщает сайт xabar.uz.

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Sputnik / Владимир Федоренко
Интересные факты биографии экс-главы ГНК Батыра Парпиева

Здоровье экс-чиновника ухудшилось после того, как президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания в Андижане заявил о том, что лицо, "приватизировавшее" половину региона, все вернет.

Ранее сообщалось о снятии с должности начальника Консульско-правового управления Министерства иностранных дел — сына Парпиева Дилшода.

Батыра Парпиева уволили 11 мая. Через неделю его также сместили с поста руководителя Ассоциации тхэквондо WTF.

Он родился в 1946 году в Андижане в семье милиционера. Карьеру начинал со службы в правоохранительных органах, но в 2002 году стал министром по чрезвычайным ситуациям, а в 2004-м – председателем Государственного налогового комитета Узбекистана.

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Теги:
Коррупция, налоги, госпитализация, чиновник



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