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Начались узбекско-российские военные учения

Минобороны Узбекистана учредило новый нагрудный знак для военнослужащих

Пресс служба Минобороны РУз
Общество
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Этот знак будут вручать военнослужащим национальной армии Узбекистана, служащим вооруженных сил из числа гражданского персонала, а также иностранным гражданам, внесшим весомый вклад в укрепление оборонной мощи Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Министерство обороны Узбекистана учредило нагрудный знак "За заслуги в укреплении боевого содружества", которым будут награждаться в том числе и иностранные граждане, сообщает пресс-служба ведомства республики.

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"Этим знаком будут награждаться военнослужащие национальной армии Узбекистана, служащие вооруженных сил из числа гражданского персонала, а также иностранные граждане, внесшие весомый вклад в укрепление оборонной мощи Узбекистана, заслуги в международном военном и военно-техническом сотрудничестве", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, нагрудным знаком будут награждать по представлению заместителей министра обороны или командующих войсками военных округов. Он будет вручаться в торжественной обстановке.

В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что страна подписала 13 "дорожных карт" с зарубежными партнерами по развитию военного и военно-технического сотрудничества. Тогда же глава государства отметил, что, несмотря на увеличение количества международных мероприятий в военной области с участием Узбекистана, практическое внедрение передового зарубежного опыта в деятельность вооруженных сил страны остается на низком уровне.

В ноябре 2016 года между РФ и Узбекистаном было подписано соглашение о ВТС. Уполномоченными органами по реализации договора определены Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) и Министерство обороны Узбекистана.

Теги:
Минобороны Узбекистана



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