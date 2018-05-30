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Самолет Airbus 320

"Узбекистон хаво йуллари" выполнит дополнительный рейс в Самарканд

JOHANNES EISELE / AFP
Общество
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Пассажиры смогут полететь из Ташкента на лайнере А320 5 июня, посадка в Самарканде закончится в 14:05.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Во вторник, 5 июня, национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" выполнит дополнительный рейс из Ташкента в Самарканд, сообщает пресс-служба перевозчика.

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Flickr / Dan Nevill
С июня перелеты Ташкент — Нью-Йорк станут дешевле

Из Ташкента самолет вылетит в 14:05 и приземлится в Самарканде в 15:00, а обратно посадка в закончится в 15:40, сядет самолет в Ташкенте в 16:30.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 5 июня выполнит дополнительный внутриреспубликанский рейс на направлении Ташкент – Самарканд – Ташкент. Рейс будет выполняться на современном комфортабельном лайнере А320", — уточняется в сообщении.

Накануне сообщалось о снижении цен на рейсы из Ташкента в Нью-Йорк. С 3 июня в одну сторону билет можно будет купить от 430 евро, туда и обратно – от 829 евро.

Кроме того, в начале июня "Узбекские авиалинии" добавят дополнительные рейсы в Бишкек и города России – Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.

В феврале этого года вступило в силу межправительственное соглашение о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения между Узбекистаном и Кыргызстаном.

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Теги:
рейс, Узбекские авиалинии, Самарканд



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