Telegram: Apple с апреля блокирует новые версии мессенджера

Об этом компания сообщила в разделе "Часто задаваемые вопросы".

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Компания Apple с середины апреля блокирует обновления новых версий Telegram, сообщает РИА Новости.

© Flickr / Microsiervos Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из App Store в России

Об этом специалисты мессенджера написали на сайте в разделе "Часто задаваемые вопросы", отвечая на вопрос о внедрении в работу регламента Евросоюза о защите персональных данных (General Data Privacy Regulation, GDPR), который вступил в силу 25 мая.

Само приложение все еще можно скачать из AppStore.

Как отмечают разработчики мессенджера, они продолжают совместно с юристами работать над обновлениями к политике конфиденциальности, однако сильных изменений не предвидится.

При этом пользователи Android получили доступ к обновлениям.

В конце мая сообщалось о требовании Роскомнадзора к Apple удалить Telegram из App Store в России. Российское ведомство направило соответствующее послание, в котором также просит остановить рассылку сервисных push-уведомлений для российских пользователей.

Напомним, что в марте Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в связи с отказом передавать ключи ФСБ. Шестнадцатого апреля ведомство начало блокировку.