Telegram: Apple с апреля блокирует новые версии мессенджера

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Компания Apple с середины апреля блокирует обновления новых версий Telegram, сообщает РИА Новости.
Об этом специалисты мессенджера написали на сайте в разделе "Часто задаваемые вопросы", отвечая на вопрос о внедрении в работу регламента Евросоюза о защите персональных данных (General Data Privacy Regulation, GDPR), который вступил в силу 25 мая.
Само приложение все еще можно скачать из AppStore.
Как отмечают разработчики мессенджера, они продолжают совместно с юристами работать над обновлениями к политике конфиденциальности, однако сильных изменений не предвидится.
При этом пользователи Android получили доступ к обновлениям.
В конце мая сообщалось о требовании Роскомнадзора к Apple удалить Telegram из App Store в России. Российское ведомство направило соответствующее послание, в котором также просит остановить рассылку сервисных push-уведомлений для российских пользователей.
Напомним, что в марте Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в связи с отказом передавать ключи ФСБ. Шестнадцатого апреля ведомство начало блокировку.