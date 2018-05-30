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Заключенный в тюрьме

ЕС: общая ситуация в области прав человека в Узбекистане остается сложной

Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Эксперты считают, что в республике сохраняются проблемы в области прав человека, связанные с произвольным продлением сроков тюремного заключения и чрезмерно строгими правилами деятельности НПО.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Несмотря на положительные изменения, общая ситуация в области прав человека в Узбекистане остается сложной и требует дальнейших преобразований, считают эксперты Евросоюза.

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В ежегодном докладе ЕС о правах человека и демократии в мире в 2017 году, который был утвержден Советом Европы в понедельник, отмечается, что после избрания Шавката Мирзиёева президентом общая ситуация в области прав человека в стране пошла по позитивной траектории.

В рамках амбициозной программы реформ руководство Узбекистана, отмечают эксперты, предприняло значительные усилия по улучшению положения в области прав человека в Узбекистане, объявив 2017 год в стране "Годом диалога с народом и интересов человека".

Тем не менее они считают, что в республике сохраняются проблемы в области прав человека, связанные с произвольным продлением сроков тюремного заключения, чрезмерно строгими правилами деятельности НПО, ограничениями в области свободы выражения мнений, информации, религии, собраний и ассоциаций.

"Узбекистан до сих пор не ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции против пыток, который позволил бы создать эффективную систему мониторинга в местах лишения свободы. По всей видимости, дальнейшие позитивные мероприятия находятся в стадии подготовки, однако для приближения страны к международным стандартам в области прав человека потребуются более решительные действия", — говорится в материалах Делегации ЕС в Узбекистане.

Директор Института (Национального центра) по правам человека Республики Узбекистан Акмаль Саидов.
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Ключевым приоритетом ЕС в стране остается решение ситуации с принудительным трудом при сборе хлопка. Этот вопрос регулярно и пристально отслеживается в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ) и другими заинтересованными сторонами, что привело к почти полному искоренению детского труда.

В этом году достигнут дальнейший прогресс в улучшении условий труда и повышении заработной платы. Однако, замечают эксперты, необходимо предпринимать дальнейшие дополнительные меры, главным образом в отношении практики найма на работу на местном уровне.

Евросоюз также призвал страну ратифицировать еще двенадцать конвенций МОТ, в основном касающихся отношений с работодателями, укреплять роль и обеспечить полную независимость омбудсмена — института, который, согласно международным стандартам, должен играть ведущую роль в вопросах прав человека. 

Отмечая заслуги Узбекистана, ЕС подчеркивает, что правительство в прошлом году приняло целый ряд широкомасштабных мер по борьбе с коррупцией, проведению судебных и административных реформ, повышению прозрачности правоохранительных структур.

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"Руководство страны также продолжило процесс предоставления гражданства лицам без гражданства, проживающим в стране, что является весьма позитивным и долгожданным шагом вперед. Органы государственной власти на всех уровнях проявили более открытый и конструктивный подход к сотрудничеству с зарубежными партнерами в области прав человека и за ее пределами", — отмечается в материалах ЕС.

Кроме того, были предприняты шаги по прекращению злоупотреблений в тюрьмах и других местах содержания под стражей с целью искоренения пыток и других форм жестокого обращения. В 2017 году было освобождено значительное количество заключенных, чья судьба вызывала озабоченность ЕС.

Теги:
Права человека



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