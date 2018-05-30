Арипов пригласил главу МОТ посетить Узбекистан

Планируется, что Райдер приедет в республику в рамках Международной конференции по труду, которая пройдет в Ташкенте в декабре.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пригласил генерального директора Международной организации труда (МОТ) Гая Райдера посетить Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.

Приглашение Арипова было передано на встрече делегации Узбекистана с главой МОТ в рамках проходящей в Женеве 107-й Международной конференции по труду.

"Планируется, что Райдер посетит Узбекистан в декабре в рамках Международной конференции по труду, которая пройдет в Ташкенте", — отметили в Министерстве занятости и трудовых отношений.

В ходе встречи Райдер отметил эффективность и результативность реформ, проводимых в Узбекистане, а также принятые в республике меры по искоренению детского и принудительного труда. Глава МОТ высказал необходимость расширения сотрудничества между организацией и Узбекистаном в вопросах продвижения принципов достойной, полной и продуктивной занятости населения.

Международная организация труда — специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, признанных на международном уровне прав в сфере труда. Участниками МОТ являются 185 государств, в том числе Узбекистан.

В прошлом году организация не обнаружила систематического использования детского или принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане. Эти данные приводятся в ее отчете "Независимый мониторинг мер по ликвидации детского и принудительного труда в ходе уборки урожая хлопка 2017 года в Узбекистане".

В основу отчета легло более трех тысяч собеседований, для участия в которых была сделана репрезентативная выборка из 2,6 миллиона работающих в стране сборщиков хлопка. При этом собеседования проводились без сопровождения и без предупреждения.