Всемирный день велосипеда отметят в Ташкенте

В апреле Организация объединенных наций учредила новый праздник, его будут отмечать 3 июня.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В начале лета в Ташкенте отметят новый праздник – Всемирный день велосипеда, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Мероприятие намечено на 3 июня, дату учредила в апреле Организация объединенных наций.

В честь события в столице Узбекистана проведут велотур, к соревнованию смогут присоединиться все желающие.

Помимо жителей города, по Ташкенту прокатятся на велосипедах представители дипломатических корпусов, сотрудники различных посольств и ведомств.

Акция пройдет на улице Тараккиет, она стартует в 9:00. Пройти регистрацию можно будет с 7:00 до 8:00.

Велотур организует Федерация спорта совместно с посольством Республики Туркменистан в Узбекистане.

Велосипедный спорт становится все более популярным в Узбекистане. В конце марта из Ташкента стартовал крупнейший в истории Центральной Азии велопробег до казахского города Шымкент.

Кроме того, в мае в Ташкенте провели женский велотур.