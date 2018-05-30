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Велопробег в Ташкенте

Всемирный день велосипеда отметят в Ташкенте

© Sputnik / Stringer
Общество
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В апреле Организация объединенных наций учредила новый праздник, его будут отмечать 3 июня.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В начале лета в Ташкенте отметят новый праздник – Всемирный день велосипеда, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Старт международного велопробега Ташкент - Шымкент
© Sputnik /
И стар, и млад, и дипломат: как в Ташкенте стартовал уникальный велопробег

Мероприятие намечено на 3 июня, дату учредила в апреле Организация объединенных наций.

В честь события в столице Узбекистана проведут велотур, к соревнованию смогут присоединиться все желающие.

Помимо жителей города, по Ташкенту прокатятся на велосипедах представители дипломатических корпусов, сотрудники различных посольств и ведомств.

Акция пройдет на улице Тараккиет, она стартует в 9:00. Пройти регистрацию можно будет с 7:00 до 8:00.

Велотур организует Федерация спорта совместно с посольством Республики Туркменистан в Узбекистане.

Велосипедный спорт становится все более популярным в Узбекистане. В конце марта из Ташкента стартовал крупнейший в истории Центральной Азии велопробег до казахского города Шымкент.

Кроме того, в мае в Ташкенте провели женский велотур.  

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