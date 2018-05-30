Митрофанова: в странах СНГ большой спрос на преподавателей русского языка

О проблемах преподавания русского языка по всему миру и новой программе Россотрудничества читайте в репортаже Sputnik.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik, Антон Курилкин. Интерес к русскому языку в мире остается по-прежнему на высоком уровне, но ресурсов на его преподавание стало меньше, заявили специалисты Россотрудничества, рассказывая о новом проекте "Магистры русского языка".

По всем континентам

Суть новой программы по поиску преподавателей проста – хорошо закончившие первый год магистратуры студенты российских вузов могут подать онлайн-заявку, а Россотрудничество и Институт русского языка имени А.С. Пушкина выберут лучших, проведут дополнительную подготовку и отправят магистрантов на несколько месяцев преподавать "великий и могучий" за границу.

Начали проект из-за того, что интерес к русскому языку в мире сохраняется, несмотря на политические перипетии. Только в центрах Россотрудничества обучается 16 тысяч человек, и это не считая 6500 школ с преподаванием русского языка в разных странах и курсов в высших учебных заведениях.

Обеспечить материалами и грамотными педагогами всех желающих пока не получается – не хватает ресурсов, посетовала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

К тому же, профессия преподавателя русского языка для иностранцев появилась всего пятьдесят лет назад, рассказала ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.

"Преподаватель русского языка как иностранного – отдельная профессия. Пятьдесят лет назад такой профессии не было в нашей стране. Вообще не было очевидно, что преподавать русский иностранцам нужно по отдельной программе", - пояснила она.

Сегодня эта специальность осваивается на магистерских программах, рассказала Русецкая и поэтому к участию в конкурсе допускаются студенты именно этой ступени высшего образования.

Победители первого года программы поедут учительствовать в десять стран по всему свету, начиная от Аргентины и заканчивая Финляндией. Из постсоветских стран в список попали лишь Армения и Азербайджан – только там успели и сумели создать необходимые условия для преподавателей программы.

Содружество – в приоритете

Как рассказала Sputnik Узбекистан глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, страны СНГ остаются одним из ключевых направлений работы ведомства.

"По каждой стране СНГ сделаны дорожные карты. Мы знаем, кто в каком месте, в каком поселке, кто работает – где "Русский мир", где институт Пушкина, где какой-нибудь университет. У нас есть полная картина. Я не считаю, что мы должны быть таким суперкоординатором, все зарегулировать и забюрократизировать. Это вообще не нужно… Все розы должны цвести под солнцем", - объяснила Sputnik чиновница.

Однако смущение и непонимание в России встречают решения некоторых соседних стран – например, Казахстана.

"Тяжелый процесс в Казахстане. Для нас непонятен переход на латиницу… Эта тенденция озадачивает. Всегда хочется спросить этих людей: кто бы знал вашу литературу, если бы не русский язык. Причем, не в переводе – тот же Чингиз Айтматов писал на русском языке", - добавила Русецкая.

© Sputnik / Илья Питалев Школьники Ирана будут изучать русский язык вместо английского

Спрос на русский язык в странах СНГ большой, особенно в Центральной Азии, пояснила Митрофанова. Только в Таджикистан в прошлом году тридцать человек поехало преподавать в школы по линии Россотрудничества.

Столько же человек планируется отправить на следующий год, поделилась планами чиновница. Аналогичные заявки поступают и из Узбекистана и Туркменистана.

По новой же программе "Магистры русского языка" только в первый год планируется отобрать для преподавания сто человек. На следующий год организаторы планируют значительное расширение – уже 500 победителей отбора смогут поехать в 30 стран.