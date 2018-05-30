Стало известно место строительства атомной электростанции в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Первая атомная электростанция в Узбекистане будет построена в Навоийской области, заявил в среду в Ташкенте глава российской Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
По его словам, выбор площадки для строительства нового объекта стал известен по итогам проведенных переговоров представителей "Росатома" с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
При этом он добавил, что этот подход в строительстве АЭС "Росатом" сегодня применяет у себя дома и в Белоруссии. При нем стороны вместе определяют аспекты проекта, его стоимость и вместе несут ответственность за его реализацию. По словам главы российской госкорпорации, это кратно сокращает сроки строительства и закладывает те механизмы, которые страхуют от удорожания проекта.
"Но самое главное, именно идя по этому пути, мы будем одновременно, не откладывая и не задерживаясь, решать проблему создания современной ядерной инфраструктуры в Узбекистане", — подчеркнул Лихачев.
Кроме того, как считает российский чиновник, одновременно с этим в Узбекистане должен быть создан и регулятор, который условно можно обозначить как "Атомнадзор". Здесь, по словам Лихачева, будет применяться принцип четырех глаз, то есть надзор с двух сторон за созданием объекта и его последующим обслуживанием, что будет гарантировать использование
самых современных технологий безопасности.
Еще один важный элемент в выстраивании ядерной системы страны, по мнению главы "Росатома", это также появление коммерческого партнера.
"То есть "Росатом" во всех этих ипостасях выступает сам: мы и министерство, мы и организация, которая готовит документы для лицензирования, хотя у нас есть "Ростехнадзор". Мы еще одновременно и коммерческая структура", — пояснил собеседник.
"Нам еще нужно готовить профессиональные кадры, с которыми мы будем разговаривать на одном языке, и в то же время осуществлять тот самый принцип четырех глаз", — заключил Лихачев.
Уже в этом году для Узбекистана выделена квота на обучение студентов по ядерным специальностям за счет бюджета Российской Федерации. Также ведутся переговоры об открытии в Республике Узбекистан филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".