Стало известно место строительства атомной электростанции в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Первая атомная электростанция в Узбекистане будет построена в Навоийской области, заявил в среду в Ташкенте глава российской Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, выбор площадки для строительства нового объекта стал известен по итогам проведенных переговоров представителей "Росатома" с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

© Sputnik / Алексей Никольский Глава "Росатома" раскрыл детали переговоров с Мирзиёевым по АЭС

"Президент и премьер нам сегодня назвали площадку в Навоийской области. Буквально в эти дни мы выезжаем и начинаем сбор информации. Мы договорились о подходах к организации проекта. Если говорить коротко, то это не IPC-контракт, где есть четкая роль заказчика и подрядчика. А это тот подход, когда мы строим вместе, когда мы строим как себе", — отметил Лихачев в интервью журналистам после встречи с Мирзиёевым.

При этом он добавил, что этот подход в строительстве АЭС "Росатом" сегодня применяет у себя дома и в Белоруссии. При нем стороны вместе определяют аспекты проекта, его стоимость и вместе несут ответственность за его реализацию. По словам главы российской госкорпорации, это кратно сокращает сроки строительства и закладывает те механизмы, которые страхуют от удорожания проекта.

"Но самое главное, именно идя по этому пути, мы будем одновременно, не откладывая и не задерживаясь, решать проблему создания современной ядерной инфраструктуры в Узбекистане", — подчеркнул Лихачев.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил строительство АЭС с главой "Росатома"

Во-первых, заметил он, в республике должно появиться новое ведомство, которое будет курировать эту работу. Эта структура вместе с "Росатомом" будет выходить на соглашения, договоренности и другие межправительственные решения, которые необходимо принимать.

Кроме того, как считает российский чиновник, одновременно с этим в Узбекистане должен быть создан и регулятор, который условно можно обозначить как "Атомнадзор". Здесь, по словам Лихачева, будет применяться принцип четырех глаз, то есть надзор с двух сторон за созданием объекта и его последующим обслуживанием, что будет гарантировать использование

самых современных технологий безопасности.

Еще один важный элемент в выстраивании ядерной системы страны, по мнению главы "Росатома", это также появление коммерческого партнера.

"То есть "Росатом" во всех этих ипостасях выступает сам: мы и министерство, мы и организация, которая готовит документы для лицензирования, хотя у нас есть "Ростехнадзор". Мы еще одновременно и коммерческая структура", — пояснил собеседник.

Sputnik / Рамиль Ситдиков Мирзиёев назвал историческим соглашение с "Росатомом" о проекте АЭС

Как он поделился, теперь стороны начнут продвигать всю базу проекта, а именно подписание межправсоглашений, контрактов, субконтрактов и найм исполнителей для первой строительной фазы. Одновременно с этим будут отрабатываться параметры выбранной площадки, связанные с сейсмикой, водо- и электрообеспечением. Именно это станет главным условием экономической привлекательности АЭС.

"Нам еще нужно готовить профессиональные кадры, с которыми мы будем разговаривать на одном языке, и в то же время осуществлять тот самый принцип четырех глаз", — заключил Лихачев.

© Sputnik / Евгений Одиноков Хлопков: атомный опыт у Узбекистана имеется

Отметим, что Узбекистан и Россия начали сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях после подписания соглашения о сотрудничестве в декабре 2017 года. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане и в области научно-технологического развития.

Уже в этом году для Узбекистана выделена квота на обучение студентов по ядерным специальностям за счет бюджета Российской Федерации. Также ведутся переговоры об открытии в Республике Узбекистан филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".