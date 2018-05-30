Узбекистан и Франция планируют заключить договор об экстрадиции

Посол Франции и генпрокурор республики обсудили проведение тренингов и курсов для сотрудников правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Посол Франции в Узбекистане Виолен де Вильмор и генпрокурор республики Отабек Муродов на встрече в среду обсудили возможность заключения договора об экстрадиции и оказания правовой помощи.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом и другими видами организованной преступности, а также оказания правовой поддержки инвесторам.

"Послом Франции выражена готовность в формировании договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами, включая заключение двусторонних договоров об экстрадиции и оказания правовой помощи", — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

Стороны также обсудили возможность проведения совместных тренингов и курсов для сотрудников правоохранительных органов Узбекистана с привлечением специалистов из Франции, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее, в ходе визита Шавката Мирзиеёва в США, была подписана "дорожная карта" о сотрудничестве при расследовании преступлений.