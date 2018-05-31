Угнавший "Матиз" и наехавший на инспектора ДПС мужчина получил 11 лет тюрьмы

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Учтепинский районный суд по уголовным делам приговорил ранее судимого Шукура Ш. (имя и фамилия изменены. — Прим. редакции), угнавшего "Матиз" и наехавшего на инспектора ДПС, к 11 годам лишения свободы, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта история началась с того, что в Ташкенте была объявлена операция "Перехват" в связи с угоном автомобиля "Матиз". Было уже за полночь, когда инспектор мобильной группы третьего дивизиона бригады ДПС рядовой Дилшод Жураев заметил приближающуюся к блокпосту "Назарбек" машину, по описанию и госномерам идентичную той, что была заявлена в ориентировке.

"Сотрудник жезлом дал знак водителю "Матиза" остановиться. Не подчинившись требованию, злоумышленник продолжил движение. Чтобы заставить водителя остановиться, инспектор запрыгнул на капот автомобиля. Тогда угонщик на полном ходу стал выкручивать руль то вправо, то влево, в результате страж правопорядка сорвался с капота, получив телесные повреждения средней тяжести. Тем не менее преступник был задержан сослуживцами рядового Жураева", — отметили в ГУВД.

Прокуратура Учтепинского района возбудила по данному факту уголовное дело.

Суд признал Шукура Ш. виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 (умышленное телесное повреждение средней тяжести), 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг), 267 (угон транспортного средства), 122 (уклонение от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц) и 226 (нарушение правил административного надзора) Уголовного кодекса.