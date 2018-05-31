11:19 31 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 18°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Задержанный на заседании суда

Угнавший "Матиз" и наехавший на инспектора ДПС мужчина получил 11 лет тюрьмы

Sputnik / Константин Родиков
Общество
Получить короткую ссылку
273 0 0

Учтепинский районный суд признал Шукура Ш. виновным в совершении преступлений.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Учтепинский районный суд по уголовным делам приговорил ранее судимого Шукура Ш. (имя и фамилия изменены. — Прим. редакции), угнавшего "Матиз" и наехавшего на инспектора ДПС, к 11 годам лишения свободы, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта история началась с того, что в Ташкенте была объявлена операция "Перехват" в связи с угоном автомобиля "Матиз". Было уже за полночь, когда инспектор мобильной группы третьего дивизиона бригады ДПС рядовой Дилшод Жураев заметил приближающуюся к блокпосту "Назарбек" машину, по описанию и госномерам идентичную той, что была заявлена в ориентировке.

"Сотрудник жезлом дал знак водителю "Матиза" остановиться. Не подчинившись требованию, злоумышленник продолжил движение. Чтобы заставить водителя остановиться, инспектор запрыгнул на капот автомобиля. Тогда угонщик на полном ходу стал выкручивать руль то вправо, то влево, в результате страж правопорядка сорвался с капота, получив телесные повреждения средней тяжести. Тем не менее преступник был задержан сослуживцами рядового Жураева", — отметили в ГУВД.

Прокуратура Учтепинского района возбудила по данному факту уголовное дело.

Суд признал Шукура Ш. виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 (умышленное телесное повреждение средней тяжести), 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг), 267 (угон транспортного средства), 122 (уклонение от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц) и 226 (нарушение правил административного надзора) Уголовного кодекса.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Драка, фото из архива
    Кулачная дипломатия

    В Баку местные жители избили главу муниципалитета прямо в его кабинете – причиной конфликта стало незаконное строительство дома.

  • ОАО Минский подшипниковый завод
    Цель поставлена

    Новая индустриализация и соблюдение макроэкономической стабильности - что обеспечит рост белорусской экономики, читайте в обзоре Sputnik.

  • Международный турнир по боксу посвящённый памяти Героя Советского Союза М.К.Нагуляна
    Одиннадцать первых

    Боксеры из Абхазии заняли одиннадцать первых мест на Международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна в Адлере.

  • Полиция Армении
    Сам пришел

    В Гюмри полиция задержала 21-летнего местного жителя, расстрелявшего из автомата двоих мужчин, — он явился с повинной и сдал оружие.

  • Пакистанский кебаб в Риге
    Враг кебаба

    В Латвии продолжается противостояние между депутатом Сейма от Национального объединения и любителями кебабов.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Пьянству – бой!

    По сравнению с предыдущими годами количество алкоголя, потребляемого жителями Литвы, начало сокращаться.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Заброшенный горный аул в Дагестане. Съемка с коптера
Село-призрак в Дагестане: туристические развалины высоко в горах
Кто получит самую большую зарплату
Где заплатят: рынок труда в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054