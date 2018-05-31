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Узбекистан освободил иностранные кинокомпании от платы за съемку

Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Кроме того, правительство разрешило зарубежным творческим группам на время ввозить на территорию республики беспилотные летательные аппараты.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекистан освободил иностранные кинокомпании от платы за съемку на объектах материального и культурного наследия, сообщает корреспондент Sputnik.

Ранее в стране действовало правило, согласно которому для кинокомпаний из зарубежных стран была предусмотрена плата в размере 800 тысяч сумов (около 100 долларов) за каждый съемочный день. Теперь зарубежные компании освобождаются от уплаты данного сбора и других арендных плат за съемку кинофильмов на объектах материального и культурного наследия с условием продвижения бренда Узбекистана.

Требование у узбекской стороны только одно — в ходе показа снятых в республике кадров, касающихся материального и культурного наследия страны, необходимо указать страну и название культурного или исторического объекта отдельным кадром во вступительных или заключительных титрах.

Кроме того, правительство разрешило зарубежным творческим группам временный ввоз на территорию республики беспилотных летательных аппаратов, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале.

Согласно новому порядку, зарубежные творческие группы, желающие использовать беспилотные летательные аппараты, должны обратиться в Государственный комитет по развитию туризма, Министерство культуры или национальное агентство "Узбеккино" с просьбой выдать разрешение на временный ввоз и их использование с указанием сведений о творческой группе и местах съемок.

Одно из вышеназванных учреждений уведомит Министерство обороны и Государственную инспекцию по надзору за безопасностью полетов, а затем передаст разрешение творческой группе.




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